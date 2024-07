El Real Madrid jugará en Badajoz el 7 de septiembre

El BCB advertía esta semana y no se equivocaba. «En la rueda de prensa de este viernes se va a anunciar un gran evento internacional». La expectación generada no era para menos. El club pacense ha organizado la Supercopa Ibérica y ha conseguido traer nada menos que al primer equipo del Real Madrid, vigente campeón de la ACB y Copa del Rey y el subcampeón de la Euroliga. La Granadilla será el lugar que acoja este gran acontecimiento el 7 de septiembre a partir de las 20.00. El rival de los blancos será el Benfica, equipo que se ha impuesto en la Primera División lusa. Ambos contendientes se verán las caras en este novedoso torneo no oficial y de carácter amistoso que pretende llenar el pabellón pacense con este encuentro de primer nivel.

Desde el club pacense se espera llenar La Granadilla con aficionados de Badajoz, Extremadura y Portugal. Habrá dos tipos de entradas: Fondos a 20€ y Laterales a 30€. La preventa de entradas comenzará el 16 de julio y se extenderá hasta el 30 de julio, destinada a socios simpatizantes del BCB, quienes podrán adquirir hasta dos entradas cada uno. A partir del 1 de agosto, la venta se abrirá al público general tanto online en baloncestobcb.com como en la taquilla de La Granadilla.

El propio BCB destaca que la organización del evento ha sido posible "gracias a la estrecha colaboración entre los clubes y sus directores deportivos." Alberto Herreros, Alberto Angulo, Paco Redondo y Juan Trapero del Real Madrid, junto con Joao Nuno del Benfica.

Objetivo: ‘play-off’

El propio BCB, además, ha presentado el nuevo proyecto en el que vestirán la marca americana Nike para la temporada 2024/2025 en el que el objetivo de alcanzar el ‘play-off’ de ascenso va de la mano con el de lograr consolidar una masa social que durante el pasado cursó ya respaldó al equipo en las gradas de La Granadilla. Desde el club se ha fijado la cifra de 2.000 carnets simpatizantes. Para lograrlo, mantendrán la fórmula de precios populares a 25€ renovación y 30€ nuevas altas y ofrecerán ventajas adicionales, como la posibilidad de escoger asiento central por un suplemento de 20€. Los carnets estarán disponibles a partir del 16 de julio. Además, los menores de 16 años seguirán teniendo entrada gratuita, junto a la cantera de BCB y Guadalupe.

En el aspecto deportivo, el equipo mantiene a su staff técnico liderado por Pablo Cuevas como entrenador principal, acompañado por David Lozano y Ángel Colino. En cuanto a jugadores, destacan las renovaciones de piezas clave como David Sainsbury y David Mejía, así como las incorporaciones del alero francés Jeremy Lefort y el escolta georgiano Demetre Merkviladze. Estas adiciones estratégicas buscan reforzar la competitividad del equipo y mantener el rendimiento en la liga.