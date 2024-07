Andrea Alejo: «No podría explicar qué sentí el primer día que me puse un silbato, pero puedo asegurar que engancha»

¿Qué le llamó la atención del arbitraje?

No podría explicar qué sentí el primer día que me puse un silbato, pero puedo asegurar que engancha. Creo que ninguna persona nace con vocación hacia este trabajo. Y tampoco es obligatorio. Se necesita únicamente valentía para probarlo dejando a un lado los prejuicios y la opinión de aquellos que lo ven como “la parte mala del deporte”.

¿Disfruta más jugando o arbitrando?

Recuerdo la etapa como jugadora con mucho cariño, pero estos últimos años arbitrando no se pueden comparar con nada. En todos los partidos sientes que formas parte de este deporte, viviendo los partidos en primera persona. Analizas jugadores, entrenadores, formas de juego de ambos equipo durante los 40 minutos.

Dicen que para arbitrar hay que tener personalidad. ¿Usted considera que la tiene?

Quizás sí, aunque para mí el mayor requisito es ser fuerte mentalmente. Ser árbitro supone sentir mucha presión, tanto por tomar decisiones correctas en décimas de segundo, como por el ambiente que envuelve a un partido, muchas veces negativo, desgraciadamente.. Anteponerse a las circunstancias es un punto muy positivo para todos los árbitros.

¿Se considera una referente a Esperanza Mendoza?

Por supuesto. Es muy importante que las mujeres tengamos espejos donde reflejarnos desde nuestros inicios para ser conscientes de que si eres buen profesional podrás llegar a obtener éxitos deportivos, sin importar si eres hombre o mujer.

¿Sueña con llegar a ACB?

Todo deportista sueña con aspirar a lo máximo posible: campeonatos, fases finales, ascensos… los árbitros también. Arbitrar o jugar en la máxima categoría de España siempre será un sueño para todos los que participamos en este deporte.

Poniendo como ejemplo el fútbol, se están dando pasos importantes hacia la igualdad. ¿Cree que en el baloncesto pasa lo mismo o se está dando de una forma más lenta?

Bajo mi punto de vista el baloncesto lleva muchos años dando pasos importantes hacia la igualdad, pero estos no tienen tanta repercusión a nivel nacional. La Liga Femenina es una de las mejores ligas europeas, con nivel muy alto de jugadoras y con clubs creando proyectos femeninos al mismo nivel que su sección masculina. Por supuesto queda mucho por conseguir, pero creo que el camino es el correcto.

¿Cuál ha sido el partido más difícil que ha dirigido?

No podría indicar uno concreto, pero todos los que se me vienen a la cabeza comparten un denominador común: la afición. Un partido en el que el resultado no tenga gran importancia se convierte en el más difícil (al igual que bonito) de la temporada si en la grada hay dos aficiones animando a sus equipos desde el minuto uno.

¿Qué les diría a las niñas que practican baloncesto para animarse a arbitrar?

Les diría que se atreviesen a probarlo durante un par de partidos. Iniciarte en el mundo del arbitraje puede llegar a ser duro, pero solo quienes han estado en una pista con un silbato pueden descubrir el baloncesto desde una perspectiva totalmente diferente.

¿Es más difícil pitar a hombres o a mujeres?

Ambos tienen dificultades por igual. Es cierto que el baloncesto masculino es más físico, pero el femenino aporta un juego mucho más complejo. Lo importante es saber las características de cada categoría para adaptarse a los participantes.

¿Es sencillo compaginar arbitraje y vida laboral?

Por suerte la mayoría de los partidos se disputan los fines de semana, pero en los casos en los que tenemos partido los viernes, e incluso entre semana, hay que tratar de cuadrar horarios y recuperar horas. Sin un trabajo que te permita cierta flexibilidad es prácticamente imposible compaginarlo y aún cuando así sea, debes tener en cuenta que estas trabajando los siete días de la semana entre vida laboral, arbitraje y los viajes que este último conlleva.

¿Algún truco que utilice en la cancha para calmar los ánimos?

Suelen ser movimientos inconscientes durante el partido, pero en mi caso he observado que aprieto la palma de la mano con el dedo pulgar de la mano contraria. Realmente no es un movimiento que realice cuando busco tranquilidad, sino más bien cuando estoy concentrada.