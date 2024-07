Jordi Termes, el inventor de Bizum, entra en la pugna preelectoral del Barça: "Me gustaría un cara a cara con Laporta"

Cuando era un adolescente, Jordi Termes vendió algún periódico a Joan Laporta en S’Agaró. Sus padres regentaban un quiosco en su pueblo natal, en el que el presidente del Barça veranea desde hace años. Ese adolescente que ayudaba en casa suma hoy 51 años, es el socio 33.488 del club y tiene muy decidido que quiere desbancar de la presidencia a un mandatario que, en su opinión, “no debería haber vuelto para una segunda etapa”.

Termes se siente avalado por su experiencia empresarial para adentrarse en la selva barcelonista e intentar reconducir a la entidad. “Veo al Barça muy mal. Veo muchas cosas que no me gustan, otras muchas que no se dicen, o se ocultan. Y dando vueltas y vueltas pienso que me veo obligado moralmente a, como mínimo, presentar un proyecto y decir las cosas de una forma distinta”, dice a El Preiódico de Cataluña, de Prensa Ibérica, en su primera entrevista como aspirante al trono azulgrana.

Su formación, pese a proceder de familia trabajadora, es muy sólida. Ingeniero Informático. Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas. Dos másters MBA. Un curso de liderazgo de empresas en Harvard… “Siempre me ha gustado mucho el mundo empresarial. Y siempre me ha gustado liderar personas, que es lo más complejo que hay. Se me da bien”, asegura Termes.

Regenerar el club

A través de Movetia, su empresa de servicios digitales, Termes ideó y desarrolló Bizum, el popular sistema de pago instantáneo por móvil. “Una importante entidad financiera en Catalunya nos pidió ideas innovadoras y nosotros propusimos 10. Y una era la que luego se convirtió en Bizum. Veíamos claro que había que crear una manera muy rápida de mover dinero entre usuarios y sin introducir los números de las cuentas corrientes”.

Jordi Termes, creador de Bizum que quiere ser presidente del FC Barcelona, en las oficinas de Vass Company. / JORDI OTIX

Explica que pasaron meses hasta que recibieron la luz verde. “Había que esperar a involucrar a otras entidades financieras. No podía ser para un solo banco”. Hicieron el diseño y el desarrollo del sistema para otras dos entidades financieras españolas. La implementación concluyó en junio del 2016. Paralelamente, crearon la tecnología de muchos servicios digitales que “los clientes bancarios emplean en el día a día”, dice.

Movetia fue seleccionada durante tres años seguidos por el Financial Times como una de las empresas que más había crecido en Europa. Y hace dos, en el 2022, Termes alcanzó un acuerdo para su venta a un fondo de inversión norteamericano, lo que le ha garantizado comodidad económica. Desde principios de julio se ha desvinculado ya del día a día y ha decidido marcarse el reto de profesionalizar el FC Barcelona. “Ha llegado el momento de que el Barça se regenere totalmente. Lleva gobernado por las mismas personas desde el 2003”, afirma.

"¿De qué vive usted, señor Laporta?"

Acumula unas cuantas comidas y reuniones con otros socios para formar equipo. Asegura que ya lo tiene “en un 60 o 65%”, y espera completarlo al 100% a final de año. En su selección para la junta directiva busca de todos los miembros tres grandes rasgos: alta capacidad, trayectoria consolidada e independencia económica.

Dispara con bala. “Si tú accedes a ser directivo, o bien dispones de solvencia económica o tienes que buscar medios para llegar a final de mes. La prueba está en lo que está sucediendo actualmente, que personas que dirigen el club reciben embargos por importe de mil euros en las cuentas que comparten de los avales. Y esto me parece intolerable. Y este es el nivel que tenemos hoy en el FC Barcelona”.

“¿Por qué el Barça paga comisiones a intermediarios? Si las personas que dirigen el club no son libres e independientes, no pueden defender los intereses del Barça de forma independiente. Si pide favores, los favores se devuelven", Jordi Termes, aspirante a presidir el FC Barcelona

Coge carrerilla. “Para que la gente se dé cuenta de cómo está siendo gestionado el Barça, el importante patrocinio del Spotify se hizo pagando una comisión. Qué manera más triste de engañar al socio. Había personas en el club que podían acceder directamente a Spotify sin intermediarios. Y esto es así porque lo sé. El Barça es una marca mundial, la conoce todo el mundo, es tan simple como coger el teléfono, llamar al propietario o director general de Spotify y decir: ‘buenos días, soy el presidente del Barça, me gustaría hacer un patrocinio’. Así que la pregunta es: ¿por qué el Barça paga comisiones a intermediarios? Si las personas que dirigen el club no son libres e independientes, no pueden defender los intereses del Barça de forma independiente. Si pide favores, los favores se devuelven”.

Termes ofrece un perfil rocoso y dispuesto al cuerpo a cuerpo. “Me gustaría tener un cara a cara con Laporta. Y lo primero que haría es preguntarle de qué vive. '¿De qué vive usted, señor Laporta?' Su bufete de abogados no deposita desde hace años sus cuentas en el registro mercantil”, expone después de recordar que en su primer mandato el dirigente “cobró 10,5 millones de Uzbekistán por llevar al Barça a dar vueltas por el mundo. Y lo hizo a través de su bufete”.

Jordi Termes, aspirante a presidir el Barça, en las oficinas de Vass Company / JORDI OTIX

El empresario se muestra preocupado por la deuda del club y por la venta constante de patrimonio. “El Barça se puede reconducir, aunque cada vez nos lo ponen más difícil, por lo que solicitaría a Laporta y su entorno que por favor nos deje a las nuevas generaciones llevar el club. Pero no tardemos mucho o nos podemos hacer daño”.

Aun así, no se muestra partidario de una moción de censura. No por ahora. “¿Se la merece? Sí. ¿Debería hacerse desde un punto de vista conceptual? Sí. ¿Ahora? No. Ni tan siquiera tenemos campo de fútbol, el proyecto más importante de la historia, y paralizarlo con una moción nos podría dejar en una situación complicada. Pido a los otros grupos que se movilizan que no hagan ninguna actuación hasta que hayamos vuelto al Estadi. Después se puede iniciar un proceso de este tipo”.

"Algo me dice que a Víctor Font le falta algo para poder ganar unas elecciones. Y de Camprubí Montal, con todos los respetos, no puede presidir el Barça alguien que tiene 30 y pocos años y debe pedir vacaciones para ir a una entrevista o un debate electoral", Jordi Termes, aspirante a presidir el FC Barcelona

Como aún no ha dado a conocer su propuesta, no se ha reunido con Víctor Font o Joan Camprubí Montal, otros que se están posicionando para tumbar a Laporta. Sí lo ha hecho con Marc Círia. Pero ya adelanta que no piensa fusionar su candidatura con otra si no es para liderarla. “No veo a la persona adecuada para dirigir el Barça en los próximos años. En Víctor Font veo a alguien con capacidad de gestión pero hay un dato que para mí es relevante y es que lleva 13 años trabajando en un proyecto sin éxito. Más que ‘Sí al Futur’, debería llamarle ya ‘Sí al Pasado’. Diría que le falta algo para poder ganar unas elecciones”.

Y prosigue: “Me han dicho que debo reunirme con Camprubí Montal, pero con todos los respetos apenas tiene 30 y pocos años y es empleado de una consultora. Una persona que para hacer una entrevista o ir a un debate electoral tiene que pedir dias de vacaciones, no puede presidir el Barça”. Respecto a Marc Ciria, confiesa que le tiene en alta consideración y espera convencerle para que forme parte de su equipo.

Termes confía en su liderazgo. “Es relativamente fácil hablar de las cosas que no te gustan. Lo difícil es enamorar al socio con un proyecto. Y este es el reto, explicar lo que hay que hacer y generar esta ilusión”, señala. Por ejemplo, elegir al secretario técnico ideal, la posición clave a su entender. Dice tener a dos candidatos en mente. Y no le asusta el desgaste personal de la selva azulgrana. “Para nada. Siento que es algo que tengo que hacer. Así que, ¡a los leones!”, concluye riendo.