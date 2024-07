Patri Guijarro: "Me siento parte del cambio"

Sin la lucha y el sacrificio de Patri Guijarro (Palma de Mallorca, 17 de mayo de 1998), entre otras, no se entiende que la selección española sea, después de muchos años y a día de hoy, la número uno del mundo.

Se quedó sin Mundial -y sin la Nations League- por mantenerse fiel y firme en su lucha por un cambio más que necesario. Y su triunfo, aunque duele no figurar en la lista de las campeonas, brilla tanto o más que una estrella.

Ahora, después de dos años, la centrocampista balear del FC Barcelona ya está de vuelta con la Roja. Y atiende a Sport, del grupo Prensa Ibérica, en su primera entrevista después de su tan esperado regreso, a las puertas de unos Juegos Olímpicos en los que quiere hacer historia, también en el verde.

Por fin aquí…

¡Por fin! Contenta de estar de vuelta. Estoy bastante bien después de unas semanas ya aquí.

Tus compañeras insisten en que eres el gran fichaje para estos Juegos. ¿Qué te dice esto?

Hace que me sienta orgullosa de mí misma. Con muchas ya he estado otros años y al volver a la selección, que ya sabéis que siempre he querido estar aquí, el hecho de que mis propias compañeras me valoren tanto me hace muy feliz.

Hay una sensación generalizada de agotamiento en el vestuario por el calendario. ¿Cómo llegas tú?

Yo estoy con muchas ganas. Sí que es verdad que esta semana nos están metiendo mucha caña porque vienen las Olimpiadas, y al final esto es como una mini pretemporada. En los Juegos hay partidos cada dos días, prácticamente, y son convocatorias más reducidas, con menos jugadoras de lo habitual en otras competiciones. Son seis partidos si vas pasando y necesitas esta preparación. Si yo noto el cansancio, que durante la temporada he podido parar más, imagínate el resto, que no han tenido este descanso de fines de semana y que muchas de ellas engancharon la temporada con el Mundial. Se nota.

¿Cómo está siendo este regreso a la selección? Muchas volvieron en grupo y tú has vuelto ahora, más tarde, sola, y con todos los focos puestos en ti.

No te voy a mentir. Los primeros días estaba algo nerviosa. Pero bien. Ya las conozco a todas; a nivel interno, bien; con el ‘staff’, bastante bien. Me han acogido súper bien, he hablado con ellos, me han preguntado cómo estaba, y lo han normalizado, algo que me tranquiliza bastante, la verdad. Y eso es lo que quiero desde ya: normalizarlo, poder estar tranquila y competir para ganar.

"Esto es lo que quiero desde ya: normalizarlo, poder estar tranquila y competir para ganar" Patri Guijarro

¿Cómo se cocinó tu vuelta?

He ido hablando con Markel [Zubizarreta] y Gonzalo [Rodríguez] durante estos meses, fue lo que marcó un poco mi vuelta. Sabes que han sido dos años ‘duretes’, sobre todo el primero. Yo no quería volver, después de todo, si no había un cambio real. Alimentación, descanso, viajes, más fisios, nutrición, suplementación… todo lo que se necesita para el día a día y para estar veinticuatro horas para el fútbol. Y cuando la gente me pregunta qué ha cambiado, esto es lo que contesto. Si tomo como referencia el Europeo de hace dos años, que es la última vez que estuve aquí, veo que hay un gran cambio. El papel de Markel y Gonzalo ha sido clave para tener todo esto y sentirme preparada para volver.

Patri Guijarro en una entrevista con SPORT / / SERGIO REYES / AGENCIA LOF

Un Markel que hace unos días anunció que se marchaba de la Federación para afrontar una nueva etapa profesional.

Sí, y por supuesto le deseo lo mejor. Ya lo hice cuando renové con el Barça y lo vuelvo a hacer ahora que he vuelto con la selección. Un punto de inflexión para mí eran las elecciones, que finalmente se hicieron en mayo y entonces había Copa de la Reina y Champions. Dije que me sentía preparada para volver después de las finales, que quería estar al cien por cien. Así ha sido y me lo han respetado. Me han entendido en todo momento y se lo agradezco mucho. Y por supuesto a Markel le deseo lo mejor. Para mí ha sido una persona muy importante, hemos tenido una relación muy buena y la decisión que ha tomado es porque es lo mejor para él y para su familia.

¿Y con Mapi [León], que ha sido uno de tus grandes apoyos durante este tiempo y que ha preferido no volver todavía, has ido hablando de tus planes?

A Mapi siempre la he tenido informada de todo, de lo que pensaba, de mis decisiones. Y siempre nos hemos respetado mucho y hemos entendido las decisiones que ha tomado cada una.

"A Mapi siempre la he tenido informada de todo. Nos hemos respetado mucho y hemos entendido las decisiones que ha tomado cada una" Patri Guijarro

¿Cómo está, ahora, tu relación con Montse Tomé?

Bien, bien. Es verdad que en Oliva fue una situación diferente y rara, por cómo fue la vuelta, pero sí que es cierto que a partir de ahí hablamos, quedó el asunto zanjado, me ha dejado un tiempo para mí, de tranquilidad, me ha entendido y se lo agradezco. Ya sabéis que es una apasionada del fútbol y en el tema deportivo, también bien.

En estos dos años en los que no has estado con la selección, España ha pasado de no pasar de cuartos en el Europeo a ser campeona del mundo y de la Nations League y favorita en los Juegos. Aunque no has estado en el campo, ¿te sientes parte de este éxito por tu lucha?

A ver, es difícil porque no lo he vivido, porque no he estado allí, porque hay veces que aunque no juegues, participas en una competición. Estás ahí, lo vives, y en este caso no ha sido así. Pero yo me siento muy tranquila y me siento parte del cambio, que es lo que quería. Es verdad que no he estado ahí, pero al menos gran parte del ‘ganar’ es por un cambio y yo me siento partícipe de este cambio. Y si he podido aportar mi grano de arena de alguna manera, indirectamente, espero que así sea y así lo hayan sentido.

"Si he podido aportar mi grano de arena de alguna manera, indirectamente, espero que así sea y así lo hayan sentido" Patri Guijarro

A nivel futbolístico, ¿qué cambio has notado en la selección en estos dos años?

Yo creo que está en la ambición. Somos España y tenemos el Barça que gana la Champions, equipos que pueden hacer un buen papel en Europa, que es la competición máxima donde están los mejores equipos y jugadoras. Y es la mentalidad que necesitábamos y queremos. Tener los pies en el suelo pero creernos que podemos ganar. Yo en eso he notado un gran cambio, y después de haber ganado, aunque yo no he estado, la clave está en hacer lo que hacemos en el Barça: no quedarnos ahí, intentar mejorar, mantener la ambición por seguir ganando. Ir creciendo siempre porque el resto van a hacerlo. Creo que hemos dado tres pasos adelante.

¿Y cómo es la nueva Patri Guijarro?

De cada año aprendo algo. Me siento más madura y con más recursos. Yo lo agradezco e intento adaptarme a lo que me piden -de pivote, de interior o de central-. Me encanta jugar y voy a darlo todo siempre, pero intento aprender de todo. Yo parto como pivote, pero sí que en estos años me he sentido muy cómoda de interior, por la libertad que me da esto para atacar y para defender, y me gusta mucho esta posición. Aquí de momento voy a ser pivote pero mira, el otro día jugué de central en los últimos minutos y sea donde sea voy a darlo todo y a aprender.

Patri Guijarro posa para SPORT en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas / / SERGIO REYES / AGENCIA LOF

¿Qué significa para ti jugar los primeros Juegos Olímpicos de la historia de esta selección?

Es un sueño. Al final allí se juntan los mejores atletas de todo el mundo. Nosotras competimos durante todo el año, pero hay gente que entrena mucho y se prepara para este momento, y esto también lo hace especial. Es nuestra primera vez y el desfile, la competición… es todo muy especial. Y cuando hablas de la medalla olímpica es inevitable que te salga una sonrisa de que ojalá podamos llegar hasta allí.

¿Cómo es lo de estar en unos Juegos pero no en la Villa Olímpica, de momento?

Nunca lo he vivido, pero es verdad que es raro. O también lo de empezar antes que el resto, que jugamos el día 25. Pero bueno, es así como está organizado, porque son seis partidos si lo juegas todo y las fechas son las que son.

Los Juegos no serán tarea fácil, porque os ha tocado un grupo muy complicado, con Japón, Nigeria y Brasil.

Es un grupo bastante difícil. Japón ya sabemos como son. Muy técnicas y disciplinadas, están corriendo durante todo el partido, en ataque y en defensa, y se adaptan bien a todo. Y ya vimos su papel en el contraataque. Son muy completas. Nigeria es muy fuerte en las transiciones, con pocos toques y una potencia física enorme. Y Brasil reúne un poco las dos. Es agresiva pero le gusta tener el balón. Son rivales fuertes.

Y después, una nueva temporada con el Barça. Con Pere Romeu como entrenador y tres fichajes ya anunciados: Pajor, Roebuck y Kika Nazareth.

¡Sí! Pere es un entrenador al que ya conocemos, sabemos de su pasión, su entendimiento por el fútbol, compartimos además el modelo de juego. Creo que todas nos entendemos bastante bien con él. Y los nuevos fichajes creo que son de calidad, ‘top’ mundial. Haremos todo lo posible para que se adapten rápidamente y ojalá sus objetivos en el Barça se cumplan.