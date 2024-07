"Cuando corres el relevo, no corres por ti. Corres por tus compañeros"

Es capaz de ir a toda velocidad mientras va despacio. Y es que el deporte que desempeña es lo que mejor ilustra el caso de David García Zurita (Alcorcón, 2005). Un deportista joven que va muy rápido. En todos los sentidos. Con 19 años recién cumplidos se ha ganado un billete a los Juegos Olímpicos de París, donde competirá el 9 de agosto con el equipo de 4x400m relevos, por lo que no estará presente cuando prenda el pebetero olímpico. No obstante, espera vivir grandes momentos en la capital francesa. Pese a toda esta vorágine deportiva no ha dejado de lado su vertiente académica. Está cursando sin prisa pero sin pausa unos estudios de marketing y dirección comercial por la UCAM. «Lo llevo bien porque lo estoy haciendo a distancia», indica. Pese a todo lo vivido se considera «una persona normal». Buena prueba de ellos es que en los pocos días que pasa en Badajoz intenta coincidir con sus amigos de siempre.

Ya han pasado algunos días desde que sabe que va a París 2024. ¿Cómo se siente?

Estoy muy feliz y relajado. Una vez que te ves dentro de la convocatoria es un alivio y una tranquilidad. Ha sido un año duro e intenso. Hemos estado en Bahamas, en Roma, estaremos en París y tendremos el Mundial sub 20. Cuando sabes que estás dentro, entrenas de otra manera. Ahora que llegan las fechas importantes hay que apretar y hacerlo bien.

¿Cómo definiría su estado físico?

Va a ser una temporada muy larga con muchas competiciones en la que se terminará tarde, aunque este año es normal.Es por una buena causa, por así decirlo. Ahora mismo estoy bien y preparado.

¿Y el emocional? ¿Hay nervios?

Ahora mismo me encuentro tranquilo. Seguramente cuando esté calentando en la pista empezarán los nervios. Estoy tranquilo, pero al mismo tiempo con ganas de que llegue ya. De estar en esa villa olímpica. De vivir de primera mano el ambiente de unos Juegos y disfrutarlos al máximo.

¿Se pone algún objetivo más allá de disfrutar?

Mi objetivo a nivel individual es disfrutar. Es el objetivo de cualquier deportista que va a ir a París. El otro objetivo es más grupal, ya que el equipo de relevos pelea por estar en esa final olímpica. Confiamos en nosotros mismos. Tenemos muy buen equipo y estamos en buen estado de forma todos, por lo que intentaremos plasmarlo allí. Y a ver qué sale.

Han repetido en varias ocasiones que llegar a París era un premio más que un objetivo deportivo. ¿En qué momento comenzaron a verlo posible?

Ya lo ha dicho mi entrenador varias veces. Esto es una recompensa. Muchos deportistas empiezan a preparar unos Juegos cuatro años antes. En mi caso vimos que era una posibilidad real a principios de temporada. Vimos que el equipo de relevos estaba muy bien. Cuando el equipo se clasificó en Bahamas lo vimos posible.

¿Cuál cree que ha sido la clave para llegar hasta aquí?

Ha sido una suma de cosas. Si tu entorno te ayuda, si tienes una conexión con tu entrenador como la que yo tengo con Luis. Tienes ahí a tus padres y tus amigos. Con todos ellos, todo se puede llevar a cabo. He sido muy disciplinado y constante. He sacrificado muchas cosas en mi vida para ser deportista. Afortunadamente ha salido bien y estaremos en París.

¿Cómo definiría su relación que tiene con sus compañeros de relevo?

Es muy buena. Demasiado buena. Han sido muchas las convivencias y entrenamientos. Se habla mucho de que es un deporte individual, pero también es un deporte de equipo. Esta temporada no hemos corrido tanto a nivel individual. Cuando corres el relevo sientes que no corres por ti, corres por tus compañeros. Y eso te impulsa más a dejarte la vida. Si ves que el primero se ha dejado todo en la pista y el segundo y el tercero también lo han hecho, tú también tienes que hacerlo. Es bastante buena la relación que hay.

¿Qué considera que está aprendiendo de ellos?

Soy el más pequeño del grupo y me cuidan mucho. Son gente que veía hace unos años y que ya eran los tops. Me enseñan a vivir el deporte de una manera distinta. Y me muestran cómo manejar los nervios.

¿Qué ha oído o escuchado sobre la villa olímpica?

He oído que es como una ciudad. He visto fotos de gente que ha ido a visitarla. Es una ciudad muy grande en la que conviviremos allí con muchos deportistas. Tengo muchas ganas de verla y disfrutar a tope de ella.

Va a coincidir en París con importantes deportistas. ¿A cuál le gustaría conocer en persona?

El mejor deportista español de la historia es Rafa Nadal. Si me lo cruzo algún día, le pediré una foto o charlaré con él un rato.

¿Tiene pensado asistir a presenciar algún evento o prueba olímpica en París?

Si tengo tiempo iría al atletismo. Si acabamos un día el entrenamiento y tenemos tiempo antes de ir al hotel, me encantaría ir al estadio y disfrutar como un aficionado más. Me encantaría ver la final de los 100 metros lisos o alguna prueba importante.

¿Cuando comenzó en el mundo del atletismo se imaginaba llegar a este momento tan especial a una edad tan temprana?

Es algo que siempre lo sueñas. El sueño de cualquier deportista es ir a los Juegos Olímpicos. Pero no imaginaba que fuera a ir a tan joven. Piensas que ojalá algún día pase y coincidas con tus ídolos, pero tan joven y con 19 años no me lo había planteado.

¿Cómo se imagina dentro de cuatro años?

Ojalá que esté disputando mis segundos Juegos Olímpicos en Los Ángeles. Y no sólo en la prueba de relevos.