La ‘guía extremeña’ de París 2024

La trigésima edición de los Juegos Olímpicos modernos se inaugura este viernes en París con la presencia de siete deportistas extremeños, algunos de ellos, como el marchador Álvaro Martín y el escalador Alberto Ginés, con muchas opciones de medalla en una cita que se desarrollará durante 17 días. En realidad serán más, pues las primeras competiciones arrancan este mismo miércoles con el fútbol (España juega ante Uzbekistán a las 15.00 horas) y el rugby 7. El jueves también habrá competición en deportes de equipo.

A Martín (doble campeón del mundo en 20 y 25 kilómetros marcha) y Ginés (oro olímpico en escalada en Tokio 2020) se unen el nadador placentino César Castro, el primero en competir este mismo sábado, la piragüista emeritense Estefanía Fernández (también con opciones de medalla junto al equipo español), la también emeritense Cristina Cabaña (judo) y los pacenses Míriam Casillas y David García Zurita.

ÁLVARO MARTÍN

Álvaro Martín, en pleno esfuerzo. / RFEA

El marchador Álvaro Martín Uriol (Llerena, 18 de junio de 1994) es una de las principales bazas españolas para medalla en París. Doble campeón del mundo de 20 y 35 kilómetros marcha en Budapest, llega en plenitud a sus cuartos Juegos Olímpicos.

Se clasificó, contra todo pronóstico y siendo un adolescente, para los Juegos de Londres 2012, donde le pudieron su juventud y la presión y no terminó. En Río 2016 ocupó el puesto 22. En su última cita, en Tokio, se quedó a un puesto del bronce, pero por ello y su progresión y madurez hacen que el optimismo sean absolutos en relación con este atleta que, fuera de las pistas, es un líder también.

Graduado en Política y creador de opinión, siempre ha tenido espíritu crítico, también con la federación. El de Llerena, además, no ha perdido una gran competición en el Viejo Continente desde que ganó el oro en el Europeo de Berlín 2018 que revalidó en Múnich 2022, más su citado doblete en la capital húngara.

ALBERTO GINÉS

Alberto Ginés, durante una completición. / EP

Del anonimato prácticamente absoluto al estrellato y a convertirse en un referente del deporte español con 18 años. Eso es lo que vivió Alberto Ginés López (Cáceres, 23 de octubre de 2002) hace tres años en Tokio al proclamarse campeón en la combinada en el debut olímpico de la escalada deportiva. Hace dos años logró dos bronces en el Europeo de Múnich (dificultad y combinada) y ahora sueña despierto con otro éxito olímpico.

Iniciado en la escalada con solo 3 años como un deporte que practicaba toda la familia, Ginés se marchó en 2018 al CAR de Sant Cugat del Vallés para progresar en una disciplina que ya le ha llevado a lo más alto.

Su billete para París 2024 no lo ha sellado hasta finales de junio de este mismo año y no sin mucho sacrificio. Ahora, podrá defender a partir del 5 de agosto en Le Bourget Cimbing de la capital gala su oro olímpico, siendo Alberto Ginés otra de las claras opciones de medalla de España en esta cita.

MIRIAM CASILLAS

La triatléta pacense Miriam Casillas. / Andrés Rodríguez

La triatleta Míriam Casillas García (Badajoz, 24 de junio de 1992) cumplirá su sueño de competir en sus terceros Juegos Olímpicos. Su objetivo es mejorar los resultados de los dos anteriores. En Río 2016 ocupó el puesto 43 y en Tokio 2020 fue décima en el relevo mixto y vigesimoprimera en la prueba femenina.

Graduada en Medicina y protagonista de un esfuerzo extra de superación (su escoliosis le hizo iniciarse en la natación), Casillas ya ha tenido medallas en pruebas de la Copa del Mundo. No habría que extrañar que estuviera cerca del metal por ser una competidora muy fiable, la mejor de las españolas en esta disciplina.

CRISTINA CABAÑA

La emeritense Cristina Cabaña durante un combate. / EP

La judoca Cristina Cabaña Pérez (Mérida, 6 de mayo de 1993) ya estuvo en la anterior cita olímpica de Tokio, donde se quedó al borde del diploma olímpico al concluir en novena posición en la categoría de -63 kilos. En su madurez está demostrando la emeritense su regularidad y competitividad a partes iguales. Sin embargo, parece complicado que pueda aspirar a medalla, aunque algunos de sus resultados internacionales invitan al optimismo. Solo hace falta tener el mejor día para dar la sorpresa y sumar algo positivo.

Ella, desde luego, siempre ha insistido en que puede subir al podio, aunque será complicado. «Yo de estos Juegos espero dos cosas: primero, disfrutar un poquito más porque en Tokio era la época de covid y es verdad que fue un poco complicado y porque ahora me pilla con más madurez deportiva. De cara a resultados me gustaría estar en la lucha por las medallas, y es por ello por lo que me estoy preparando», ha dicho recientemente

ESTEFANÍA FERNÁNDEZ

Estefanía Fernández, junto al río Guadiana a su paso por Mérida. / Jorge Armestar

La palista Estefanía Fernández (Mérida, 25 de junio de 1996) dio sus primeras paladas en el río Guadiana con solo 9 años y un sueño muy claro, el de ser algún día una deportista olímpica, Lo cumplirá ahora por primera vez en la cita de este verano en París. Licenciada en Psicología, su billete para los Juegos Olímpicos lo logró el pasado verano durante los Campeonatos del Mundo de Piragüismo al conseguir una medalla de bronce con el equipo español de K4 500, con el que ahora cree que vuelven a tener serias opciones de medalla.

Con un palmarés plagado de medallas nacionales e internacionales, el último año ha sido muy intenso para esta deportista extremeña, concentrada al cien por cien en la cita de París. Junto a Teresa Portera, Sara Ouzande y Carolina García ha trabajado en el Centro de Alto Rendimiento de Galicia, en Pontevedra.

DAVID GARCÍA

David García Zurita, en Badajoz. / EP

El atleta pacense David García Zurita, aunque nacido en Alcorcón el 6 de junio de 2005, acude a París, a sus primeros Juegos Olímpicos, siendo aún un deportista sub-20. El velocista de Badajoz, que está llamado a ser la gran referencia del 400 español en los próximos años, acudirá a la capital gala como parte del equipo español de 4x400, al que ayudó a conseguir el billete olímpico.

Hay mucho trabajo detrás de los éxitos de García Zurita, que hasta el 3 de julio no tuvo la certeza total de que estaría en los Juegos Olímpicos de París. Los otros atletas convocados para ese 4x400 son Óscar Husillos, Iñaki Cañal, Julio Arenas y Manuel Guijarro, todos mayores que el extremeño, que confía en estar entre los cuatro seleccionados para correr en una prueba donde las opciones de medalla para España son prácticamente nulas.

CÉSAR CASTRO

El nadador placentino César Castro. / EP

El nadador César Castro Valle (Plasencia, 31 de mayo de 1999) competirá en relevos en dos pruebas, en el 4x100 y en el 4x200 estilo libre, ya que en solitario no ha sido incluido a última hora en los 200 metros, distancia en la que este mismo año ha batido el récord de España. Es éste un caso de precocidad competitiva, pero también de continuado infortunio. Las lesiones en su espalda, fundamentalmente, le han impedido estar en las dos citas olímpicas anteriores, Río 2016 y Tokio 2020. Pocos deportistas han visto acumulada tanta desgracia.

En su día era con Hugo González el futuro de la natación española. Aún lo es, piensa él, aunque solamente su presencia en París es un éxito. Pocas opciones de subir al podio, es evidente, pero mucho orgullo detrás.