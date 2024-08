Paula Josemaría-Ari Sánchez, una dupla de leyenda

El primer triunfo de Paula Josemaría y Ari Sánchez como pareja fue en Madrid, el 11 de abril de 2021 en el Adeslas Madrid Open del World Padel Tour. El último (por ahora), este domingo en latitudes escandinavas, en el Finlandia Premier Padel P2. Entre uno y otro torneo, otras 31 victorias para convertir a la extremeña y la catalana en la dupla más laureada de la historia del pádel. 33 triunfos juntas, una cifra no alcanzada por nadie. Con 32, por detrás de ellas, se quedan otras dos leyendas del pádel, las gemelas aragonesas Mapi y Majo Sánchez Alayeto.

Marta Ortega y Sofía Araujo sufrieron en la final de Finlandia a Paula y Ari, implacables en tierras nórdicas, donde no han cedido ni un solo set. En el duelo final por el título, 6-3 y 6-1 ante una pareja que hace menos de un mes le había ganado en la final del Genova Premier Padel P2.

“Me acuerdo de mi familia, de cuando era pequeña la cantidad de horas que me dedicaron. También de todos los equipos que he tenido, todos me han aportado. Es un momento muy importante. Me acuerdo cuando comencé a jugar al tenis con 4 años y cuando con 17 estaba todo el tiempo jugando el pádel. Nunca imaginé batir este récord. Siempre he deseado ser la número uno, pero cuando alcancé ese objetivo, me di cuenta de que lo que realmente quería era dejar una huella, y eso es lo que Ari y yo estamos haciendo», decía la moralejana, muy emocionada, en declaraciones a la televisión de la organización. Con este hito, Josemaría empieza a cumplir este segundo sueño.

El selfie de los cuatro campeones de Finlandia. / Premier Padel

“Cuando hemos ganado ni he pensado lo del número”, decía su compañera, Ari Sánchez, “me lo ha dicho Paula en el banquillo, ‘hemos hecho lo del récord’. Hace tres años y medio nos unimos con la ilusión de hacer una gran pareja, de jugar bien, de ganar torneos, pero ninguna imaginamos que llegaríamos a esto. Las gemelas [Sánchez Alayeto] han sido un referente para todas. Hoy es un día increíble”, apuntaba la catalana, todo elogios hacia su compañera de pista: “Paula está jugando una locura”.

Para Paula y Ari, que con este han ganado ya seis títulos este año, se trata del primer título P2 después de dos Major (Doha y Roma) y tres P1 (Riad, Mar del Plata y Málaga). Si el primer set fue muy equilibrado (6-3), en el segundo (6-1) salió a relucir toda la calidad de dos campeonas que, tras un inicio de temporada extraordinario, se habían quedado sin victorias desde Doha hasta Mar del Plata, pero que han vuelto a la carga, levantando el trofeo en Finlandia sin perder un set

En el cuadro masculino se impusieron Martín Di Nenno y Juan Lebron, que suman el primer título juntos tras ganar 7-5 y 6-3 en la final a Coki Nieto y Javi Sanz, que en semifinales superaron al emeritense Pablo Cardona y a Paquito Navarro.

El Premier Padel se detiene ahora durante cuatro semanas. Volverá del 31 de agosto al 8 de septiembre con el Comunidad de Madrid Premier Padel P1.