Bastianini le arrebata el oro a Martín en el GP de Inglaterra

El italiano Enea Bastianini (Ducati), más conocido por ‘la Bestia’, ha logrado, hoy, el doblete en el histórico circuito de Silverstone, en Inglaterra, al redondear su magnífica carrera de ayer, en la prueba al ‘sprint’, con la victoria en el GP, desmostrando que cuando lo tiene todo en su sitio, su final es espectacular, pudiendo dar caza a cualquier rival que se le ponga por delante, incluido el madrileño Jorge Martín (Ducati), que disfrazado de Ángel Nieto, utilizó las alas de su casco réplica del ‘12+1’ para comandar la carrera, cruzar la meta segundo, ante 42.529 espectadores, y convertirse en ‘Martinieto’ para alcanzar, de nuevo, el liderato del Mundial de MotoGP, con 3 puntos más que el bicampeón ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati), que debió de conformarse con la tercera plaza del podio.

Bastianini, que no piensa renunciar a la pelea por el título mundial de la máxima categoría que ostenta su compañero Bagnaia, le arrebató el oro del Gran Premio de Inglaterra a Martín, a falta de tres vueltas para el final, cuando ‘Martinieto’ no pudo resistir el acoso del segundo hombre de Ducati Corse, se abrió en exceso en una horquilla de derechas y ‘la Bestia’, que ya venía haciendo vueltas rápidas desde atrás, se coló con suma facilidad, para liderar sin problemas los tres últimos giros.

Gran carrera de Márquez

La carrera, de 20 vueltas al popular y clásico circuito de Silverstone, donde el Mundial ha celebrado el GP vistiendo a la antigua a pilotos y motos, no fue, la verdad, demasiado entretenida. Durante 17 de las 20 vueltas, casi todo fue una procesión con Martin, Bagnaia, Bastianini, Aleix Espargaró (Aprilia) y Marc Márquez (Ducati), que hizo una gran carrera y acabó cuarto, marchando en fila.

Todo parecía indicar, en efecto, que Bastianini tenía algo más que los demás, por eso pudo superar a MM93, a Aleix, ‘Pecco’ y, finalmente, a Martín. “Hoy, de nuevo, Enea (Bastianini) tenía algo más que nosotros y debemos de considerar la segunda plaza como muy buena, sobre todo porque recuperamos el liderato del campeonato y hacemos honor al gran y querido Ángel Nieto, cuyas alas me han permitido subir, de nuevo, al podio”, comentó Martín.

“Cada vez corremos más, cada vez vamos más deprisa y aunque tenía confianza en ir remontando posiciones, como así ha sido, cuando he llegado a Jorge (Martín) me ha costado horrores superarle, suerte que se ha despistado en una curva y he podido meter la moto para escaparme, ya, definitivamente”, señaló ‘la Bestia’ antes de subirse al podio.

"Esta segunda plaza y, sobre todo, recuperar el liderato del Mundial es un bello homenaje a nuestro Ángel Nieto, tan querido por todos nosotros. Este casco me ha dado alas, sí" Jorge Martín — Líder del Mundial de MotoGP con la Ducati Pramac

Mientras Marc Márquez consideraba su cuarta plaza como “un gran resultado, sin duda el mejor que podemos conseguir en estos momentos”, Bagnaia reconocía que, al final, ha pensado más en el campeonato que en arriesgar. “Me caía ayer (por el sábado) y no podía permitirme el lujo de volver a sumar otro cero, así que he sido conservador, ya que tanto el neumático delantero como el trasero me han dado demasiadas preocupaciones a lo largo del gran premio como para pretender aspirar a algo más que este tercer puesto”.

Pese a los pequeños mordiscos que ha protagonizado Bastianini este fin de semana, lo que le ha permitido encaramarse al tercer puesto del Mundial (suma 192 puntos por 179 de Márquez, cuarto), lo cierto es que tanto Bagnaia como Martín dan la sensación de ser, por mucho, los mejores, más veloces y, pese a sus despistes, lo más regulares.

Dominio Ducati

Una cosa está clara, bueno, sigue siendo evidente, aplastante, cristalina, el título lo volverá a ganar, de calle, una Ducati. Hoy las cinco primeras motos han sido de la firma de Borgo Panigale: Bastianini, Martín, Bagnaia, Márquez y Di Giannantonio. La primera ‘no Desmosedici’ ha sido la Aprilia de Aleix Espargaró, porque la séptima y octava han vuelto a ser Ducati: Àlex Márquez y Marco Bezzecchi.

Casificación del GP 1. Enea Bastianini (Ducati), 39 minutos 51.879 segundos; 2. Jorge Martín (Ducati), a 1.931 segundos; 3. ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati), a 5.866 segundos; 4. Marc Márquez (Ducati), a 6.906 segundos y 5. Favio Di Giannantonio (Ducati), a 7.736 segundos.