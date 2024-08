Kepa, un fan de Casillas que quiere estar más de un año en el Real Madrid: "Ojalá"

Kepa Arrizabalaga tiene muchas tablas. No ya como portero, que eso salta a la vista de cualquiera que le haya visto en un terreno de juego, sino protagonista de una rueda de prensa. Las tenía ya de (más) joven, cuando comenzaba a despuntar en el Athletic, y las conserva, potenciadas, ahora que tiene 28 años y se dispone a defender la portería del Real Madrid.

Un trabajo, el de vestir de blanco, que a priori tiene fecha de caducidad, pues llega al Bernabéu como cedido para cubrir la baja de Thibaut Courtois por lesión. Pero durante su presentación, Kepa exhibió su deseo de que seguir en el Real Madrid más allá del 30 de junio de 2024: "Ojalá. Vengo en modo de cesión, pero ya veremos lo que sucede en el futuro. Ojalá con mis esfuerzo y sobre todo con mi rendimiento pueda hacer que eso pase".

Kepa llevará el dorsal 25

Kepa está llamado a ser esta temporada el portero titular de Carlo Ancelotti. Lo hará con el dorsal 25 a la espalda ("el 1 y el 13 ya estaban cogidos", dijo), que en su día también llevaron Iker Casillas y Thibaut Courtois, como le recordaron en la sala de prensa de Valdebebas.

El nombre del belga, con el que Kepa ha hablado, salió muchas veces durante la presentación, pero también el del campeón del mundo. "He crecido viendo a Iker, es uno de mis referentes, me he fijado mucho en él siempre", comentó el guardameta vasco sonre Casillas.

Aseguró el vasco que para él fue muy fácil elegir al Real Madrid, pese a tener ofertas de "grandes clubes" como el Bayern, al que no mencionó. Dijo que conoció el interés del club blanco "hace un par de días más o menos", aunque en realidad ocurrió el viernes y que tuvo claro que quería decantarse por la oferta blanca. "Ha sido todo muy rápido y muy fácil. Cuando me comunicaron que existía esta opción, la decisión fue fácil", añadió el guardameta vasco.

En lo que no quiso entrar demasiado fue en su frustrado fichaje por el Real Madrid en enero de 2018, frenado por Zinedine Zidane en el último momento. Se agarró al tópico de que "son situaciones que pasan en el fútbol", sin entrar en detalles, y remarcó que hoy es "más maduro y más fuerte" que entonces.

"Uno de mis mejores momentos"

Kepa también dijo encontrarse "en uno de los mejores momentos de mi carrera", tras una temporada en la que recuperó la titularidad en el Chelsea gracias a sus buenas actuaciones y pese a que el club londinense vivió un curso pésimo, acabando la Premier League en 12º lugar.

El nuevo jugador blanco estuvo acompañado en su presentación por su esposa, sus padres y su hermana, todos ellos en primera fila para escuchar la alocución de Florentino Pérez.

El presidente del Real Madrid, que aprovechó el acto para felicitar a la selección española por su clasificación para la final del Mundial femenino, comentó que "Kepa es uno de los grandes porteros del mundo, que ve cumplido uno de sus grandes sueños como futbolista". Al guardameta le agradeció haber rechazado las propuestas de "otros grandes clubes de Europa" para aceptar la mudanza al Bernabéu.

"Es uno de los días más importantes y especiales de mi carrera y de mi vida. Estoy orgulloso de formar parte del Real Madrid", le correspondió un Kepa que ahora deberá demostrar en el césped que tiene tantas tablas como en la sala de prensa. Aunque ya todos saben que es así.