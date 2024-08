Ana Gómez cultiva un sueño de futuro con la paraescalada

La escalada adaptada entrará por primera vez dentro del programa de los Juegos Paralímpicos en Los Ángeles en 2028. Y allí quiere estar, como un sueño lejano pero posible, Ana Gómez (Don Benito, 1987), una extremeña que se metió de lleno recientemente un deporte que se amolda a sus características físicas y que se va abriendo hueco en la comunidad.

Desde 2022, su progresión ha sido rápida y en pocos días disputará su primer campeonato fuera de España: el Europeo, en Suiza, donde espera obtener un buen resultado. «Me queda muchísimo por mejorar todavía», reconoce.

Un reto

Lo suyo, como lo de todos los deportistas que tienen que manejar la dificultad extra de una discapacidad, tiene un mérito indiscutible. Nació sin gran parte de un brazo (agenesia transversal del miembro superior izquierdo), lo que no la ha arredrado para acometer múltiples proyectos vitales, sobre todo enfocados al mundo de la cooperación internacional. Ha trabajado en entornos difíciles en países como Ecuador, Etiopía, Namibia y Angola, con lo que no se hace difícil imaginar que la paraescalada ha supuesto otro reto para ella.

La deportista extremeña, en acción. / Javi Pec

«Anteriormente había hecho deporte, corriendo un poco por mi cuenta. Y había escalado en roca, pero no fue hasta después de la pandemia cuando por casi por casualidad mis amigas me regalaron en mi cumpleaños un curso de iniciación a la escalada. Me encantó aunque tenía dudas. El profesor me recomendó ver un documental llamado Reel Rock sobre Mo Beck, una paraescaladora norteamericana que realmente me inspiró. Que una persona como yo escalase de forma profesional me animó muchísimo», sostiene.

Las normas de su modalidad son algo diferentes a las de la escalada tradicional, aunque también se dispute en rocódromos. Se compite únicamente en la especialidad de dificultad, no en velocidad ni bloque, con el matiz de que se hace con dos cuerdas para evitar caídas bruscas desde las alturas.

«También hay que tener mucha fuerza, mucha técnica y una gran precisión para ir ascendiendo», destaca Gómez, que confía en hacer un buen papel en Suiza.