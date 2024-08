Marc Márquez: "Las caídas duelen menos cuando no peleas por el título, pero estás delante"

“Si me estuviese jugando el Mundial sí me hubiera dolido esta caída, pero he querido saber si podía o no, hoy que me encontraba muy bien sobre la moto, alcanzar a ‘Pecco’ (Bagnaia), desde luego, no le hubiese ganado, pero sí me apetecía acabar lo más pegadito a él posible”, comentó un orgulloso Marc Márquez (Ducati), que se fue al suelo, a falta de cinco vueltas, cuando era segundo muy cómo, por detrás del bicampeón y por delante de Jorge Martín.

“Ya dije ayer que estamos medio paso por detrás de Bagnaia y Martín, que hoy han vuelto a ser rapidísimos, y, en carrera, insisto, como me encontraba cómodo, he tratado de acortar ese medio paso y, si quieres ponerte a prueba, con lo rápidos que van los dos, debe ser a base de apurar frenadas y arriesgar más de la cuenta. Insisto, si me estuviese jugando el título, tal vez me hubiera conformado con la segunda plaza”, siguió comentando el ocho veces campeón del mundo.

Contento de su carrera

Márquez mostró su felicidad por el hecho de sentirse mejor que nunca esta temporada. “Lo he intentado porque me sentía bien, a gusto, cómodo, con fuerzas y por eso he lanzado ese ataque. La verdad es que, en la vuelta de la caída, estaba ya haciendo mi mejor parcial, pero, insisto, cuando debes arriesgar a tope, corres ese peligro”.

Márquez insistió en la apuesta. “Si me hubiese conformado, era un podio fácil, de eso no hay duda. Pero, insisto, he vuelto a sentirse ese cosquilleo de intentarlo, que hacía tiempo que no sentía y he querido intentarlo. Ha salido mal, sí”. El piloto de Cervera (Lleida) explicó que, de haberle salido bien hoy la jugada, es decir, cruzar la meta segundo pegadito a Bagnaia, en la carrera larga de mañana, aún habría arriesgado más. “Pero, visto lo visto, mañana debo asegurar el podio que, con el ritmo que tengo, creo que puedo ser tercero, sí”.

Preguntado sobre las 15 caídas que ya acumula, Márquez mostró una amplia sonrisa, bueno, la que ha lucido durante toda la charla “pues las caídas cuando estas delante, cuando peleas por el podio, cuando arriesgas para intentar llegar lo más pegado posible al ganador, no duelen tanto. Y, además, se ha producido en un fin de semana muy sólido, en el que estoy muy concentrado, siempre por la línea, siendo muy preciso en pista y, bueno, hemos fallado cuando menos teníamos que fallar. Espero no fallar mañana en la carrera grande”.

Velocidad endiablada

Márquez elogió lo rápidos que están siendo Bagnaia y Martín. “Van muy, muy, rápidos y, sobre todo, son muy constantes, no importa el circuito pues, en cuanto llegan, ya están delante. Hoy, por ejemplo, han hecho un 1.28.782 ¡en la segunda vuelta! y eso es muy bestia”.

Y el piloto del Gresini Racing Team Ducati siguió mostrando su satisfacción porque “en las últimas carreras, ni los veía y, en esta ocasión, he estado peleando con ellos, con ellos e, incluso, me he animado a apretar de firme y acercarme a ‘Pecco’”.

MM93 reconoció que es una gozada estar a poco más de un segundo de Bagnaia, del líder de la carrera, pero “cuando te acercas a ellos es, fundamentalmente, porque coges más riesgos y, cuando coges más riesgos, puedes caerte. Ellos también fallan, pero deben arriesgar mucho menos que los demás. Hoy me ha tocado caerme a mí”.