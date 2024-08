María Paredes, resultados de altura, necesidad de ayuda

Comenzó a escalar con seis años en un recinto ferial. «Mis padres me prometieron llevarme una vez a la semana a Plasencia si dejaba de subirme a árboles, farolas y cualquier lugar alto». Lo rememora, gráficamente, María Paredes Ramos (Caminomorisco, 21 de julio de 2002). Hace nueve meses se proclamó subcampeona de España de bloque en Cáceres. Pasado el tiempo, la ilusión se multiplica, pero las necesidades también. Ser deportista de élite cuesta, y no poco, en todos los sentidos.

«Después de 15 años, conseguí uno de mis sueños desde pequeña. Todo ese esfuerzo había sido recompensado, y no solo por la medalla que recibí, sino por la confianza que me dio para seguir luchando por mis sueños. Ahora en 2024 solicito ayuda para seguir luchando por ellos, ya que para mejorar en este deporte se necesitan muchos recursos para costear el desplazamiento, alojamiento y los rocódromos». Con esta claridad se explica esta estudiante hurdana dueña de sus esfuerzos y que arrastra una bonita trayectoria, que tiene como referente a su técnico, el laureado Javi Cano, y que sabe apreciar la importancia del oro olímpico, Alberto Ginés, de su generación.

«A los 8 o 9 años me llamaron para el grupo de selección de talentos, allí hacíamos concentraciones donde escalábamos y convivíamos con niños. Esta etapa me hizo enamorarme del deporte», cuenta, explícita y pasional, en este diario para repasar lo conseguido y lo que viene.

Ya nacional

A los 12 vivió su primera competición nacional. «Mi reacción fue ponerme a llorar, ya que tenía mucho miedo de hacerlo mal. Esas inseguridades me pusieron muy nerviosa y quedé la 17». También lloró el pasado año, al ser subcampeona, pero por pura alegría.

«A los 13 ya comencé a competir regularmente, además abrió el rocódromo Cereza Wall, en Plasencia, donde comencé a entrenar y donde he crecido como escaladora y persona», reconoce.

«Mis entrenamientos allí ya eran tres días a la semana y compaginarlo con la ESO fue complicado, ya que tenía una hora de camino de ida y otra de vuelta además de las dos horas de entrenamiento, por lo que muchos días estudiaba en el viaje que encima me mareaba, y otros acababa estudiando a las tantas de la noche», dice la deportista hurdana.

«Cuando pasé a Primero de Bachillerato, mis padres, que siempre nos han apoyado a mi hermano y a mí nos llevaron a Plasencia a una residencia para estudiar y entrenar al mismo tiempo. Esto fue también muy duro para ellos, ya que teníamos 16 y 14 años y no les veíamos durante la semana», prosigue en su particular relato. «Esos dos años de bachillerato los recuerdo muy rápido, tenía una vida muy feliz donde tuve que organizarme muy bien para sacar buenas notas, ya que siempre he sido muy exigente conmigo misma, y al mismo tiempo dar lo mejor de mí en la escalada».

Ha habido momentos malos. “En sub-14 y sub-16 me fue muy complicado hacer resultados. Parecía que tenía una maldición. Fui novena en seis competiciones nacionales seguidas (para pasar a finales tienes que quedar la octava) y de hecho durante toda esa etapa pasaría únicamente como a 2 o 3 finales, que teniendo en cuenta que había unas 8/10 competiciones al año y fue durante 4/5 años fueron muy pocas».

Luego todo mejoró. “En sub-18, ya cuando residía en Plasencia, conseguí algún podio nacional. También hay que tener en cuenta que a partir de 16 años ya se puede competir en absoluta por lo que algunas de las chicas que me ganaban directamente ya no competían en mi categoría pues se subían a las categorías superiores. Esto me permitió participar en el campeonato del mundo escolar y quedar subcampeona, motivo para aumentar mi motivación y las ganas de seguir mejorando».

En carrera

En 2020, tras la pandemia y la EBAU en julio con 40 grados y sin estar permitido apenas salir de casa, «conseguí la nota para estudiar lo que siempre había querido: Ciencias del Deporte. Además, conseguí también la beca en la residencia de alto rendimiento de la Junta, en el centro nacional de la Ciudad Deportiva». En Cáceres ya entrenaba junto a su amiga Paula Traverso, que vino desde Cádiz a emprender el mismo camino. “El primer año comenzamos nosotras solas, interpretando los entrenamientos a distancia en un rocódromo en el que no nos cambiaban las presas. A partir del segundo año ya se presentó un proyecto grupal de un equipo de escaladores en la residencia y comenzaron a venir nuestros entrenadores cada día a estar con nosotros, teniendo en cuenta la ventaja que supone entrenar en equipo enriqueciéndonos unos a otros».

En la categoría sub-20 fue campeona de España tanto de bloque como de vía y tercera en velocidad. Tremendo.

En tercero tocó Erasmus y se fue a Eslovenia para poder entrenar en grandes rocódromos. Decidió en ese momento especializarse únicamente en la modalidad de bloque, «que era la que más me gustaba y mejor se me daba». Ese año fue novena de España absoluta. «Para ser mi primer año estuvo genial», asegura.

En su último año de carrera ampliaron el rocódromo que, aunque seguía sin ser espectacular, sirvió para mejorar a todo el grupo que allí entrenábamos». Llegaron los viajes a Jaca, Madrid y Barcelona, o incluso fuera del país: Burdeos, Milán o Munich. También empezó con una nutricionista, Ana Alarcón, y una psicóloga, Inma Garrido, «que me ayudaron mucho», afirma. «Además de compaginarlo con mi último año de carrera y vida social y familiar que tuve que sacrificar, invertí mucho tiempo, esfuerzo y dinero en mejorar», acota.

Ahora participa en el concurso de ‘@ellassondeaqui’ y necesita el mayor apoyo posible, dice. Su video de instagram @mariaaaap_21 refleja sus inquietudes. «Ahora que conocéis mi historia, necesito vuestra ayuda, ¿Lo conseguiremos?», sugiere María Paredes. Pura anécdota puntual en redes sociales: en realidad ella sigue soñando en alto como deportista. Ese es el culmen.