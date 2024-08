El Romano vuelve a acoger el mejor fútbol de Extremadura

Comienza para el Mérida su tercera temporada consecutiva en la tercera categoría de fútbol español y la segunda como máximo representante del fútbol extremeño. En esta ocasión lo hace recibiendo a un histórico del fútbol español como el Recreativo de Huelva, cerrando la primera jornada a las 20.00 horas. El ambiente en el seno de la entidad es de optimismo por lo visto en la pretemporada y ahora quiere corroborarse en la competición oficial.

Con la inscripción el viernes de Jack Beer, la única duda para Sergi Guilló, entrenador del Mérida, es la de Álvaro Juan. La primera buena noticia empieza por ahí, por la ausencia de lesiones. Cabe recordar que en las dos últimas temporadas, ni Juan García ni Rai Rosa, los dos últimos inquilinos del banquillo romano en sendos arranques ligueros, pudieron contar con muchos de sus pupilos pues las lesiones parecían un mal endémico del equipo. Ahora, Guilló tiene mucho donde elegir, por lo que se antoja una quimera acertar con el once titular que pondrá en liza. De hecho, el propio entrenador reconocía en la previa que no tenía dudas en la manera de jugar, pero sí en el once que pondrá.

Con respecto a la manera de jugar, «normalmente jugamos con tres por dentro y no con dos delanteros, pero eso lo va a marcar el nivel de los jugadores. Si Mizzian, Eslava y Pablo, que son los delanteros, están a un nivel más alto que los Busi, Jack y Beneit, jugaremos con dos delanteros. Sería un error por mi parte, porque yo normalmente me maneje con un dibujo de un delantero, jugar con gente que esté en peor forma. Ahora no tengo ese problema, puedo elegir a cualquiera, no tengo queja de que ninguno haya estado a un nivel bajo», explicaba el preparador.

Lo normal es que busque su dibujo preferido con alternativas entre el doble pivote y una línea de tres medias puntas, o jugando con trivote. Si usara esta segunda opción, parece que Miki sería el elegido como ancla por delante de los centrales «por entendimiento de juego y por la salida de balón, aunque tenemos que hacerlo cada vez más agresivo en duelos, pero creo que, sin ser similar a Acosta, creo que puede ser el pivote más organizativo, acompañado de Juanjo, Beneit, Jack o Ganet».

Optimismo también en el rival

Sobre el Recreativo de Huelva indicó que le «gusta mucho», destacando la figura del portero porque tiene «un gran juego de pies que te hacer ser muy agresivo en la presión porque se atreve a filtrar pases». En general, entiende que es un equipo con «muy buen trato con balón. Creo que va a pelear por estar arriba».

Por su parte, el entrenador onubense, Abel Gómez, también se ha mostrado optimista por la pretemporada de su equipo «en cuanto a acumular toda la carga que queríamos en los jugadores, reparto de minutos muy parecidos, no ha habido grandes lesiones y en que los jugadores hayan llegado bien al inicio de la temporada. Los que han llegado más tarde están lejos del nivel que puedan dar, pero un gran porcentaje llega con minutos importantes y llegamos bien al inicio de temporada». En números también ha sido muy buena, pues ha contado por victorias sus cinco cintas, además del empate sin goles que cosechó en su trofeo Colombino ante un Segunda como el Córdoba, aunque terminaría perdiéndolo en la tanda de penaltis.

En el capítulo de bajas, finalmente se ha recuperado el lateral izquierdo Alberto López, aunque el técnico ha confirmado que el titular será Davinchi. Quienes no estarán serán el portero Guillermo Centurión ni el extremo Cerrudo.

En esta semana, el Decano ha fichado a César Moreno, «un mediocentro que a nivel táctico nos va a ayudar mucho en esa faceta, nos va a dar continuidad en la salida de balón y es muy completo», según palabras de su nuevo entrenador.

Sobre el Mérida, indicaba López que es un equipo que «se ha reforzado muy bien, ha hecho fichajes muy a conciencia de su idea de jugar. Ha alternado el dibujo, ha jugado con línea de cuatro, con línea de tres. También tiene esa vertiente. Va a intentar hacer buen partido en su campo ante su afición».