El Mérida y las lecciones por aprender de la primera jornada

«Esto nos debe servir de aprendizaje». Así de claro, con enfado, pero sin demasiado drama y reconociendo que se habían equivocado, se expresaba el técnico del Mérida, Sergi Guilló, tras el partido ante el Recreativo de Huelva, en el que se le escapó una ventaja de 3-0 en los últimos minutos con goles en el 80, el 95 y el 97 (3-3).

El Mérida se está caracterizando por ser un club que está sabiendo ‘pescar’ bien en Segunda Federación para hacerse con jugadores que pueden hacer un buen papel una categoría por encima. Así ha sido en las dos últimas temporadas y parece que en esta también puede ser así. Como prueba, Javi Eslava, que debutó con doblete demostrando que tiene hechuras para ser un buen delantero en Primera Federación. Además, el perfil de futbolista que busca la dirección deportiva es que sea joven para que su paso por la capital extremeña suponga un salto en su carrera en un entorno como el que ofrece la entidad emeritense y en un estadio como el Romano José Fouto.

Ambas características le están dando buenos réditos al club. Sin embargo, también tiene un hándicap, la falta de experiencia puede provocar un déficit competitivo que provoque un desenlace como el del pasado domingo, donde el Mérida no fue capaz de aguantar una ventaja de tres goles.

Analizando en su conjunto el encuentro, Guilló afirmaba que habían «entrado bien al partido, hemos hecho el gol y hemos tenido 20 minutos que nos han superado hasta el parón del agua, que hemos ajustado y hemos vuelto a darle la vuelta a la moneda para bien. Hemos hundido a un extremo, a Doncel, para poder presionar tres contra tres en salida, y en la segunda parte, con ese mismo plan, hemos arrancado muy bien, y lo que parecía ser una noche perfecta, ha sido una noche que no sé cómo calificarla, pero dura».

La explicación que daba el técnico a la debacle pasaba por afirmar que «nos hemos equivocado. Si pensamos que se defiende mejor por acumular gente atrás, estamos equivocados. Lo que tenemos es que presionar hacia adelante y ser valientes». De entre los motivos que se pueden desgranar, «yo le voy a dar más importancia a acomodarnos y a ver el partido ganado. Contra un equipo como este se acaba cuando pite el árbitro. No te pueden hacer ese tipo de goles, no puede ser que te metan el segundo y hagamos ese tipo de faltas. Son situaciones que tenemos que ayudar a mejorar y a vivir, a competir, eso no es fútbol. Me pesa mucho el cabreo, pero estoy aquí para levantarlos. Soy el máximo responsable de esto y tengo que hacer que mi equipo entienda que no pueden repetir estos errores y más con la ventaja que teníamos, que podría haber sido un día estupendo y al final nos vamos a casa con la cara larga». A lo que le dio menos relevancia fue a los errores individuales, «porque son cosas que corregiremos y no tienen por qué volver a suceder, pero sí que nos hemos metido atrás sin necesidad de meternos».

Los aspectos positivos

Lo único positivo de esos fatídicos últimos minutos «es que nos pase en la jornada uno». También analizó con optimismo que el equipo tuvo tramos de muy buen juego: «Nos vamos jodidos porque hemos hecho unos minutos de muy buen fútbol, de saber que cuando un equipo te supera, y nos volverá a suceder, amoldarte y darle la vuelta, y luego de tener la clave con el balón como hemos tenido de atacar muchas veces bien y de conseguir tres goles. Ahora mismo pesan mucho esos diez minutos, seguramente mañana lo veré de otra forma y pasado de otra, y el miércoles ya estaré a full para preparar el partido en Sanlúcar, pero me pone contento que hemos sabido ajustarnos muy rápido».

Más allá de lo meramente futbolístico, Guilló también quiso destacar el ambiente en su primera noche en el Romano: «Ha sido brutal, cuando nos hemos puesto 3-0 el Romano rugía y se te ponían los pelos de punta. Ellos nos han llevado en volandas en muchos tramos del partido y se merecían esta primera victoria en casa».

Pasado el debut, el Mérida ya prepara su encuentro del próximo domingo (20.00 horas) en El Palmar ante el Atlético Sanluqueño. En principio, la única duda para el choque sería la de Álvaro Juan, quien, aunque entró en la convocatoria ante el Recre, finalmente no se vistió de corto.