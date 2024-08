Alcaraz pasa a segunda ronda del Abierto de EEUU

Carlos Alcaraz mantiene intacta su marca de superar la primera ronda de todos los grandes en los que ha participado y este martes en Nueva York ha elevado a 15 el número de victorias consecutivas este año en esos torneos mayores tras los títulos en Roland Garros y Wimbledon.

Esa marcha del campeón de 21 años continuó en el debut en esta edición del Abierto de Estados Unidos, bajo los focos de Arthur Ashe en la sesión nocturna, frente al australiano Li Tu, 186 del mundo al que se impuso 6-2, 4-6, 6-3 y 6-1, un marcador que refleja una inusual bajada de guardia del de El Palmar en el segundo set.

Un rival digno

Salió Alcaraz disparado ante Tu, un jugador de 28 años con una interesante historia personal y que, tras haber participado mediante una invitación en 2021 en el Abierto de Australia, se había ganado su presencia en el partido en Nueva York, su primero contra un jugador del top 50, por mérito propio en la ronda previa (donde, en el encuentro definitivo, salvó dos bolas de partido en su contra en su servicio).

El tercer cabeza de serie rompió en ese arranque dos veces el servicio a un nervioso Tu, colocó todos sus primeros servicios y se llevó sin ningún apuro la primera manga. Pisaba el acelerador Alcaraz, que ha llegado a Nueva York con poca preparación en pista dura tras caer en primera ronda en Cincinatti.

En la segunda manga, no obstante, Tu, hijo de inmigrantes chinos en Australia, que durante seis años dejó el tenis para estudiar economía y montó una academia para entrenar a jóvenes talentos antes de regresar a las pistas, empezó a sorprender a Alcaraz, que con 18 errores no forzados (frente a los dos del primer set) dejó escapar ese parcial. "Son cosas que tengo que ir mejorando para que no pasen este tipo de desconexiones, para no permitir cometer tantos errores sin saber por qué", explicaría luego Alcaraz..

Recuperación

A mitad del tercer set, no obstante, Alcaraz recuperó plenamente la disciplina y empezó a exhibir ese tenis que le ha llevado a lo más alto. Se mostraba tan contundente y firme como los brazos que dejaba ver con la camiseta sin mangas elegida para el retorno a Nueva York. Y a partir de entonces se produjo lo que era de esperar: un partido desequilibrado donde Lu se quedó sin ninguna capacidad de respuesta.

Aunque el australiano salvó las dos primeras bolas de partido que Alcaraz tuvo mientras él servía, un saque directo del murciano ya con su servicio selló el resultado tras dos horas y 41 minutos de juego.

Alcaraz se confesaba luego satisfecho con su desempeño y su actuación. Se marchaba "contento con el nivel" por la manera de golpear y moverse, y con "buenas sensaciones".

El siguiente rival

La victoria pone a Alcaraz ya en un encuentro en segunda ronda, el jueves, contra el neerlandés Botic van De Zandschulp, 74 del mundo, que en su primer partido derrotó en tres sets al canadiense Denis Shapovalov. Es un jugador que el murciano sabe "muy peligroso" y con "grandes tiros". Y aunque el momento bueno que atravesaba se ha roto en los últimos meses, cuando no ha estado jugando su mejor tenis, Alcaraz tiene claro que "si le ha ganado a Shapovalov es porque su nivel alto, es capaz de cualquier cosa".

Será una nueva prueba que superar para Carlitos, que ya ha dado el primer paso hacia la meta: lograr en este escenario, donde inauguró su palmarés de grandes en 2022, el segundo trofeo neoyorquino y el quinto grande de su carrera. De momento con su triunfo este martes ha sumado ya su victoria número 60 en Grand Slams, algo que solo consiguió con un partido menos que él en la era Open John McEnroe.

Era una estadística que le descubría la prensa y Alcaraz la celebraba. "Para mí es un honor poder ir compartiendo este tipo de estadísticas con grandes leyendas del deporte. Para eso trabajamos: para intentar ser mejor, ganar partidos, darnos oportunidad de llegar a rondas finales... Ahora queremos ir a 70 y cuando llegue a 70 a por las 80 y así intentar llegar a las máximas victorias de grand slam posibles".