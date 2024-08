Jorge Borba, el extremeño 'infiltrado' en París 2024

Sorprende ver a Jorge Borba con los colores británicos. Más aún en una cita de la trascendencia de los Juegos Paralímpicos de París 2024. Pero desde hace un tiempo esta imagen ha pasado de la sorpresa a algo cotidiano. El joven pacense, que desde hace una década entrena al Mideba Extremadura en la máxima categoría del baloncesto en silla de ruedas ejercerá como asistente de la selección de Gran Bretaña en el evento de mayor trascendencia a nivel de selecciones. No obstante, no será su primera experiencia, pues ya estuvo en el Mundial y en el Europeo que sirvió como clasificatorio para estos Juegos.

Después de un par de temporadas con sabor agridulce en el equipo pacense, durante unos días vivirá una experiencia que le hará abstraerse de la complicada realidad que viven en el conjunto extemeño. «Soy un privilegiado de estar aquí. He luchado mucho desde pequeño para poder hacer realidad este sueño. La villa es increíble», apunta exultante el propio Jorge Borba.

Las expectativas que tienen para una competición tan singular y señalada son máximas. Desde la delegación británica buscan que suene el famoso ‘God Save The King’ en la capital gala. «Nuestro objetivo es ganar el oro. Tenemos un grupo muy bueno y hemos trabajado muy duro para pelearlo», asegura.

Una excedencia feliz

Pero además de dirigir al Mideba, tenía que compaginar este cargo con su trabajo en el servicio de transportes municipales pacense, algo que resultaba complicado con esta aventura olímpica en la que se ha tenido que ir varios meses a Gran Bretaña para estar presente en esta preparación. No obstante, el propio Borba encontró comprensión y facilidades por parte de sus jefes. «Esto era un sueño que para mí se podía hacer realidad, La verdad es que en todo momento me apoyó y me animó a que cogiera una excedencia y viviera esta gran experiencia», declaró el entrenador pacense.

Para llegar hasta esta aventura británica le ha servido su buena conexión con Miguel Vaquero, con quién ya coincidió en la selección española y que le ha valido para que pueda estar presente en París 2024 con el combinado británico antes de afrontar una nueva temporada con un Mideba Extremadura que le espera dentro de apenas unas semanas.