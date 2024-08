Khudadadi proclama al mundo que los refugiados también cumplen sueños: "Me dijeron, todo ha terminado. Te matarán si te encuentran"

Los Juegos Paralímpicos de París han sido bautizados como los juegos de la revolución y de la inclusión. Una revolución que busca en la sociedad ser parte del cambio y no contentarse con ser un mero espectador de ello. Así lo proclamó el Presidente del Comité Paralímpico Internacional, Andrew Parsons, en una ceremonia inaugural que mantuvo un hilo argumentativo basado de inicio a fin en dar a entender la importancia de ello.

Pues ni 24 horas después de dicha proclamación, París vivió en sus propias carnes un doble golpe de realidad. Fue en el Grand Palais, donde Zakia Khudadadi se colgó la primera medalla para el equipo de refugiados.

Fue de bronce, pero bien valió para gritar a los cuatro vientos el mensaje que quería. “Si logramos obtener una medalla, podremos demostrarle al mundo entero, a los refugiados de todo el mundo, que pueden seguir sus sueños, que pueden alcanzar lo que están buscando, especialmente los refugiados con discapacidades” aseguraba días antes de partir hacía París.

Dicho y hecho, Khudadadi mostró al mundo que ni los problemas sociales ni las barreras físicas han sido suficientes en su vida para llegar a triunfar. Nacida hace 25 años en Afganistán afectada por un polio y sin parte de su brazo izquierdo, tuvo que esconderse durante su infancia para no ser acosada. "Solía cubrirme la mano con un gran pañuelo hasta los 15 años y a cuando tenía diez, intenté suicidarme" explicaba la afgana en el documental 'A Corps Perdu' del canal France 2 en el que se muestran las historias de varios deportistas paralímpicos que compiten estos días en París.

Pero lo peor no quedó allí. En el verano de 2021, siendo ya una contrastada taekwondista, con títulos internacionales conseguidos, tuvo que salir de su país cuando los talibanes tomaron Kabul. "Mi entrenador vino a verme inmediatamente y me dijo: 'Zakia, todo ha terminado para ti. Seguramente te matarán si te encuentran. A partir de hoy no te conozco, no me conoces".

Su género y su discapacidad la condenaron a un futuro trágico, pero huyó de su país y decidió alertar a la comunidad internacional en las redes sociales sobre su condición. Francia la exfiltró en 2021 y, desde hace tres años, se entrena en un prestigioso instituto deportivo francés, desde donde ha preparado los Juegos.

¿Francia o refugiada?

La atleta afgana consiguió su clasificación para los Juegos Paralímpicos a principios de marzo. Entonces surgió la cuestión de determinar a qué equipo se uniría: ¿el de Francia o el de los refugiados? A pocos meses de la fecha límite, el suspenso persistía, pero su decisión fue clara.

Historic Win! 🥉



Zakia Khudadadi wins the first-ever Paralympic medal for the Refugee Paralympic Team with a bronze in Taekwondo!



— Paralympic Games (@Paralympics) August 29, 2024

Más allá de ser una deportista, Zakia también es una mujer comprometida con todas las mujeres afganas que quedan en el país. Una voz para su comunidad y, más ampliamente, para los refugiados de todo el mundo.

Río, Tokyo, París

Esta es la tercera vez que el Equipo Paralímpico de Refugiados competirá en los Juegos. A pesar de verse forzados a huir de sus hogares y enfrentar enormes obstáculos, los miembros del equipo persistieron y mantuvieron vivos sus sueños, asegurándose un lugar en los Juegos.

Te presentamos a Zakia Khudadadi, una pionera del para taekwondo. Su coraje y determinación brillarán en #París2024, representando al Equipo Paralímpico de Refugiados.

¡Apoyemos su camino hacia la cima! #AnimaALosRefugiados



— ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados (@ACNUR_es) August 29, 2024

Sin duda, una de las grandes historias de superación entre los cientos de miles que se pueden encontrar estos días por París. Y así se vio en la misma Plaza de la Concordia en la ceremonia inaugural. Las más de cincuenta mil personas que llenaban las gradas se pusieron en pie ante la entrada de los ocho deportistas que desfilaron bajo la bandera de los refugiados, que avanzaba a manos de Atangana.

“Fuiste elegido por tu historia, por el atleta que eres. Eres un ejemplo importante para otros atletas refugiados y otros atletas de diferentes partes del mundo que han pasado por lo mismo que tú” le anunció el mismo Andrew Parsons en videollamada para darle a conocer del enorme placer que ha tenido en París el atleta.

Atangana pensó que sus sueños de ser un gran deportista se habían acabado cuando perdió la vista de niño, pero se decantó por el para atletismo y el sprint. En los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 terminó cuarto en los 400 metros T11, quedándose a las puertas de una medalla.

“Estoy muy emocionado y feliz. Me da escalofríos. Ya me lo imagino. Me veo como un gran campeón, el que hizo realidad sus sueños” anunció tras saber que iba a ser el portador de la bandera junto a su guía de carrera y compañero refugiado, Donard Ndim Nyamjua.