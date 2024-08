El Mérida, a repetir solo lo bueno ante el Atlético Sanluqueño

La primera jornada dejó sensaciones encontradas en el Mérida, que pasó de la fiesta del 3-0 al empate final del Recreativo de Huelva en el tiempo de prolongación (3-3). Por eso, a pesar del cabreo póstumo, el entrenador romano, Sergi Guilló, espera que su equipo «repita muchas de las cosas que hicimos bien». Lo que asegura que no va a cambiar en el partido de este domingo en El Palmar ante el Atlético Sanluqueño, que vuelve a cerrar la jornada en Primera Federación a las 20.00 horas, son las intenciones en el juego: «Siempre se puede mantener la manera de jugar, no vamos a ir a ningún campo a meternos atrás. Nos podrá meter atrás el rival, como lo hizo el Recre durante 20 minutos, pero no tengo ninguna duda de que donde vayamos, vamos a ir a apretar arriba y vamos a sacar el balón como lo intentamos sacar aquí. Para mí no entra otra opción. Eso no quiere decir que, al analizar, podamos ver un recurso el lanzar largo alguna vez, pero no va a ser la tónica habitual».

Con respecto al once titular, «podría repetir, porque los que salieron hicieron un buen partido», pero también dejó claro que «con esta plantilla y la igualdad que hay, haría mal si no rotase durante la temporada, lo cual no quiere decir que ahora vaya a hacer seis cambios. Les he dicho que no regalo absolutamente nada, que hay que ganárselo en los entrenamientos. Normalmente, no soy un entrenador que repite alineación sí o sí, si lo hago es porque están muy bien». En este sentido, más allá de la baja conocida de Álvaro Juan, el técnico indicó, sin decir nombres, que hay varios futbolistas con molestias, con lo cual por ahí se podrían ver algunos cambios en la nómina de titulares.

En frente estará un Sanluqueño que superó el debut liguero con victoria por la mínima y de penalti en feudo del Atlético B. Del rival destacaba Guilló que «ha hecho muy buenos partidos en pretemporada. Juega mucho para sus extremos, ambos son muy desequilibrante. Creo que se ha reforzado bastante bien». En este sentido, el club ha tenido muchos cambios, desde la directiva, con la salida de Cala, el cambio de entrenador, con la llegada de Aitor Martínez por Abel Segovia, y en la plantilla, donde ha habido hasta 18 bajas. Los dos últimos fichajes fueron anunciados este pasado viernes: Carlos González y Roger Riera.