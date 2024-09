El Extremadura ya conoce su camino para jugar Copa del Rey

El CD Extremadura cumplió su primer gran objetivo para buscar el sueño de jugar este año la Copa del Rey. La victoria en la final de la Copa Federación mete a los azulgranas en el sector nacional y lo deja a tres pasos de un sueño copero que se ha convertido en todo un reto para los de Almendralejo, conscientes que jugar Copa ante un rival de Primera europeo sería dar un espaldarazo tremendo al proyecto deportivo de Tafur.

Pero jugar la Copa del Rey no va a ser fácil. Y, además, el Extremadura tendrá que mejorar mucho sus prestaciones deportivas, ya que durante la final ante el Castuera al equipo se le vio lagunas y, por momentos, vio peligrar el título extremeño.

El Extremadura, como campeón autonómico, accede directamente a dieciseisavos de final del torneo. Estos 32 equipos se dividen en cuatro copas de ocho equipos por proximidad geográfica. De cada copa quedará un ganador que, además de ser semifinalista de la Copa RFEF, tendrá acceso a la Copa del Rey para jugar ante un Primera europeo, de los que no estén clasificados para la Supercopa de España.

El Extremadura ya conoce seis de sus siete posibles rivales en la primera ronda, cuyo sorteo se hará el 13 de septiembre, a las 13.00 horas, en Las Rozas. Como posibles rivales están: Atlético Mancha Real (Jaén), Pozoblanco (Córdoba), Xerez Deportivo (Cádiz), CD Cieza (Murcia), UCAM Murcia, CD Príncipe Alfonso (Ceuta) y queda por saber el representante de Melilla. Los rivales más duros son Xerez y UCAM Murcia, que son de Segunda Federación.

El sorteo es puro y la bola que salga en primer lugar de cada emparejamiento determinará el factor campo, por lo que no se sabe si se jugará o no en el Francisco de la Hera. Además, no hay tregua, y las tres rondas se jugarán en tres miércoles consecutivos: 25 de septiembre, 2 de octubre y 9 de octubre. Todo a un partido. A todo o nada.

El Extremadura, con la exigencia de la liga, redoblará esfuerzos en una Copa que tiene un premio lejano más que jugoso.