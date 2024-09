Bien decía Gus antes de disputar la primera jornada de liga que poner nota a la pretemporada no valía para absolutamente nada. No se equivocaba el técnico del Villanovense, que seguro que no imaginaba ni por asomo que el debut de su equipo fuera a destapar una versión de su equipo que hasta ahora no se había visto.

El Villanovense cayó por 0-3 ante La Unión Atlético en su primera jornada, un resultado ante el que no cabe recurso. «El rival ha sido superior», decía el técnico en la rueda de prensa posterior visiblemente contrariado. Precisamente, Gus reconocía que la imagen no había sido buena y que tenían que corregir cosas para la próxima semana. El Villanovense tiene deberes.

Solidez defensiva

Al equipo no se le vio sólido en defensa y acusó los errores individuales de Javi Sánchez (cometió dos penaltis, uno clamoroso) y otro de Ruymán (sirvió en bandeja el tercer gol a Seth Vega con un pase atrás), acciones puntuales que dejan como nota positiva que pueden ser aisladas y que no tienen por qué repetirse en el futuro. Sin embargo, Gus quiere que su equipo crezca desde un buen nivel defensivo para hacer del Villanovense un equipo férreo atrás y difícil de anotar, como en años anteriores.

Juego errático

Ante La Unión Atlético la capacidad asociativa no fue especialmente boyante. De hecho, se vio a un centro del campo comandado por Riquelme, Joaquín y Ruymán al que aún le falta mucho rodaje. Cometieron algunos errores no forzados en los pases y en general el equipo estuvo impreciso, algo que desde luego no se había visto en la pretemporada. Eso, claro está, se tradujo en escasas ocasiones a favor durante todo el partido. Apenas un remate de Farrell en la primera parte y tímidos acercamientos en la segunda inquietaron algo al equipo rival.

En cualquier caso el club serón tiene margen de mejora, tanto a nivel defensivo como ofensivo y el propio Gus sabe que si conjuga bien ambas facetas hará de su Villanovense un equipo competitivo, empezando por este próximo fin de semana ante el Atlético Antoniano, donde los verdes tendrán su primera oportunidad de reválida tras la desafortunada primera jornada del debut. Será el domingo a las ocho de la tarde en Lebrija cuando los serones disputen la segunda jornada de liga.