La llamada de Joan García y la incógnita de Álvaro Morata copan la atención en la lista de Luis de la Fuente

Luis de la Fuente ofrecerá este viernes 29 de agosto la lista de jugadores convocados para los dos primeros compromisos que la selección española tiene que afrontar en su camino de clasificación para el Mundial 2026. A las 11:30 dará a conocer la lista de convocados a través de los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol y a las 12:30 atenderá a los medios de comunicación en el salón José Villalonga de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. España se medirá el jueves 4 de septiembre a Bulgaria en Sofía y a Turquía en Konya el domingo día 7, ambos encuentros se jugarán a las 20:45 horas.

El estreno de Joan García

La principal novedad para esta convocatoria del técnico de Haro será el nombre del portero del Fútbol Club Barcelona Joan García, de cuya inclusión el riojano apuntaba "puede entrar perfectamente, pero no es fácil entrar entre los elegidos porque las convocatorias son de un nivel altísimo". Unai Simón, David Raya y Álex Remiro, los tres porteros que se proclamaron campeones en la pasada Eurocopa, están siendo titulares en sus equipos en el arranque de temporada y la incógnita es saber a quién deja fuera para integrar por primera vez al nuevo portero azulgrana en la dinámica de la selección absoluta.

En defensa los laterales están cubiertos con sus jugadores de confianza, Pedro Porro y Óscar Mingueza en la derecha y Marc Cucurella y Álex Grimaldo en la izquierda. Pese a que Dani Carvajal ya se ha estrenado como titular en el Real Madrid, el seleccionador no quiere forzar los plazos de recuperación porque como advertía el propio De la Fuente "lo importante es que Dani esté en la lista final para el Mundial y esté plenamente recuperado". En el eje de la zaga podrían repetir Robin Le Normand, Pau Cubarsí, Dean Huijsen y Dani Vivian, todos titulares también en sus clubes en este inicio de curso.

Lesionados en el medio y en punta

En el medio sí habrá novedades al haber lesionados como el atlético Álex Baena o el bético Isco. Se da por hecho que contará con Martín Zubimendi, Fabián, Mikel Merino y Pedri. Además entrarán Gavi y Fermín, y para las dos plazas que dejan los lesionados aparecen nombres que de la Fuente ya conoce como Ohian Sancet, Aleix García, Marc Casadó o Pablo Barrios. Otro de los nombres importantes es de Rodri Hernández, con quien pasa lo mismo que con Carvajal. El madrileño está siguiendo un plan de recuperación progresivo en su club y el seleccionador, que está en contacto con el jugador y su equipo, no quiere interferir en ese proceso por lo que todo apunta a que no forzará la presencia del madrileño, a quien Guardiola está midiendo los minutos de juego de forma muy estricta.

En ataque la principal incógnita es saber si contará finalmente con Álvaro Morata, del que De la Fuente ha insistido en que "nos aporta mucho en el terreno de juego y fuera de él. Es nuestro 'capi'. Hay que tenerlo en cuenta y reconocer lo que ha hecho por la selección española. Si él quiere estar, estará". Morata acaba de cerrar su marcha al Como de Cesc, pero no ha jugado ningún minuto desde la fase final de la Nations League que España disputó en Alemania y ha comenzado la pretemporada más tarde que el resto de jugadores. Independientemente de su convocatoria, completarán la lista de delanteros Lamine Yamal, Nico Williams, Yeremy Pino, Mikel Oyarzabal, Dani Olmo y Ferran Torres. Quien será baja segura en esta lista es Samu Omorodion, que sufrió un pinchazo en el partido de Liga ante el Gil Vicente y se está recuperando de ese problema muscular. Ayoze Pérez, que se ha integrado esta semana en los entrenamientos del Villarreal tras superar unos problemas musculares, tampoco estará en la convocatoria, lo que abre la puerta a jugadores de otro perfil como el extremo del Celta Bryan Zaragoza. Si finalmente no está Morata, y con Samu lesionado, el puesto de delantero quedaría en manos de Oyarzabal o Ferran Torres, quien puede jugar en punta o en banda.

