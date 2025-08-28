Usama: “El Extremadura es un club muy serio y profesional”

El Extremadura ha presentado este jueves a Usama como nuevo jugador de la plantilla azulgrana en las instalaciones del nuevo concesionario de OJ Maven en Badajoz, principal patrocinador del club. El acto simbolizó la unión entre la ambición deportiva del equipo y el crecimiento de una marca que ha apostado con fuerza por el proyecto del Extremadura.

“La verdad es que me he encontrado un club súper profesional. Hacía tiempo que no veía un club tan serio y profesional como el Extremadura. Estoy feliz. Almendralejo me gusta y los compañeros son de diez”, dijo en sus primeras palabras como azulgrana.

El jugador explicó que el interés del club venía de meses atrás y que, pese a tener otras opciones, siempre tuvo clara su decisión: “Ya conocí el interés antes del verano y cuando empezó el mercado aguanté un poco porque sabía que esta era la oferta que más me iba a gustar. Mi mente estaba en el Extremadura. Como club y como historia de fútbol, es el mejor lugar y un sitio que va a seguir creciendo”.

Formado en la peña Los Compadres y posteriormente en el Málaga, donde ingresó con apenas 9 años, Usama reconoció también la importancia del club andaluz en su desarrollo y su paso por las inferiores de la selección de Marruecos. Sobre el campo, destacó lo que espera aportar: “Puedo darle al equipo verticalidad, uno contra uno, centros y goles. Y espero hacer disfrutar a la afición. Tengo muchas ganas de jugar, estoy teniendo paciencia con las molestias de este verano y espero pronto estar de vuelta”.

Con ambición pero cautela, el jugador recalcó que el reto es ir paso a paso: “El objetivo siempre es quedar lo más arriba posible, pero hay que ir partido a partido en el Extremadura”.

Una conexión histórica

El acto también contó con la intervención de Carlos Venegas, responsable de OJ Maven, quien quiso remarcar la sintonía entre la empresa y el club: “Estamos en nuestras instalaciones para darle la bienvenida a los compañeros del Extremadura. Desde que empezamos nuestra andadura juntos hemos alcanzado hitos históricos tanto para nuestra marca como para el club”.

Venegas puso como ejemplo el crecimiento exponencial de Omoda: “A cierre de 2024 alcanzamos las 8.000 unidades vendidas, un récord mundial con un solo modelo. A estas alturas de julio ya son 20.000 y esperamos cerrar el año con 40.000 coches vendidos. Son cifras muy grandes para una marca joven”.