El Extremadura se mide a Badajoz y Villafranca

La ciudad deportiva de Villafranca de los Barros acoge este sábado el trofeo Virgen de la Coronada que se jugará en formato triuangular entre el equipo anfitrión, el Villafranca, el Badajoz y el Extremadura, que afrontará su último test de pretemporada antes del debut en Segunda Federación programado para el domingo 7 de septiembre, a las 19.00 horas, ante el Atlético Malagueño.

El triangular comenzará con un plato fuerte como será el Badajoz-Extremadura a las 20.00 horas. Ambos ya se midieron la pasada semana en el Nuevo Vivero con empate a uno en el marcador. Seguidamente, a las 21.00 horas, jugarán Badajoz y Villafranca, mientras que el último partido será el Extremadura-Villafranca, a las 22.00 horas.

El Villafranca ha preparado con todos los detalles este torneo dado la entidad de los rivales y será también una buena carta de presentación para Javi Pérez como entrenador.

En el Extremadura habrá algunas ausencias importantes como las de Carlos Cordero y Tala, por lesión. El primero tiene una microrrotura muscular que le hace ser duda para el debut liguero, mientras que Tala tiene molestias en la rodilla.Será un partido más para cargar minutos, especialmente para Gio Zarfino, que sigue un plan de recuperación especial de cara a estar a punto para el domingo día 7.