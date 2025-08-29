Tenis
Así hemos vivido el Luciano Darderi - Carlos Alcaraz del US Open:
El español sólo necesitó una hora y 44 minutos este viernes para solventar su partido de tercera ronda (6-2, (6-4 y 6-0) y se clasificó para los octavos de final
Redacción
El español Carlos Alcaraz sólo necesitó una hora y 44 minutos este viernes para solventar su partido de tercera ronda del Abierto de Estados Unidos contra el ítalo-argentino Luciano Darderi (6-2, 6-4 y 6-0) y se clasificó para los octavos de final del 'grande' neoyorquino.
Tras lucir un nivel estelar contra Reilly Opelka y el italiano Mattia Bellucci, Alcaraz prolongó su momento dulce y alcanzó las 80 victorias en su carrera en un Grand Slam.
El murciano, campeón del Abierto de Estados Unidos en 2022, recuperará el número uno en el ránking mundial si iguala o mejora el resultado del italiano Jannik Sinner en este torneo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Derrumbe en la muralla más larga de Europa: se cae un tramo de la fortificación de Badajoz
- Badajoz despide agosto con ocio y cultura: esta es la agenda del fin de semana
- Al amanecer y en poco tiempo: la Policía Nacional realiza una operación en Suerte de Saavedra (Badajoz)
- Operación policial en Suerte de Saavedra: buscaban a un varón sospechoso de robos en Sevilla
- El Ayuntamiento de Badajoz saca a concurso la venta de la Casa de las Aguas por 1,8 millones de euros
- El 'Deltacar' multa a 55 conductores en su primera semana de funcionamiento en Badajoz
- Los tomates de la Tomatina de Buñol salen de la provincia de Badajoz
- Los vecinos se organizan de nuevo: Desbrozan la maleza en el Cerro de Reyes de Badajoz