Así hemos vivido el Luciano Darderi - Carlos Alcaraz del US Open:

El español Carlos Alcaraz sólo necesitó una hora y 44 minutos este viernes para solventar su partido de tercera ronda del Abierto de Estados Unidos contra el ítalo-argentino Luciano Darderi (6-2, 6-4 y 6-0) y se clasificó para los octavos de final del 'grande' neoyorquino.

Tras lucir un nivel estelar contra Reilly Opelka y el italiano Mattia Bellucci, Alcaraz prolongó su momento dulce y alcanzó las 80 victorias en su carrera en un Grand Slam.

El murciano, campeón del Abierto de Estados Unidos en 2022, recuperará el número uno en el ránking mundial si iguala o mejora el resultado del italiano Jannik Sinner en este torneo.