Tenis

Así hemos vivido el Arthur Rinderknech - Carlos Alcaraz de octavos de final del US Open

El tenista murciano elimina al francés y avanza a cuartos de final en Nueva York

US Open | Arthur Rinderknech - Carlos Alcaraz, en imágenes

US Open | Arthur Rinderknech - Carlos Alcaraz, en imágenes / Associated Press/LaPresse / LAP

Redacción

El español Carlos Alcaraz derrotó este domingo al francés Arthur Rinderknech y se clasificó para los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, en los que se enfrentará al checo Jiri Lehecka.

Alcaraz, número 2 del mundo, se deshizo de Rinderknech (82) por 7-6 (3), 6-3 y 6-4 en 2 horas y 12 minutos. 

