El Villafranca se lleva su trofeo por delante de Extremadura y Badajoz

El Villafranca ofreció una excelente carta de presentación en el trofeo Virgen de la Coronada en la puesta de largo del equipo remodelado por Javi Pérez que ganó la copa por delante de Extremadura y Badajoz. Fue un formato triangular en una noche veraniega con bastante público en la Ciudad Deportiva de Villafranca de los Barros, cuyo césped está muy mejorado con respecto a años anteriores.

En el primer partido, el Extremadura ganó 1-0 al Badajoz merced a un centro de Dieguito y un autogol de un defensor de manera casi ridícula. Fue mejor el Extremadura en los primeros 45 minutos, aunque le faltó punch para haber hecho más goles.

En el segundo partido, el Villafranca ganó 2-1 al Badajoz en un duelo espectacular. Pelu marcó de córner olímpico primero para el Badajoz, pero el Villafranca lo remontó con un golazo de Andrada de cabeza y otro de Juanma a pase del mismo delantero procedente del Trujillo, que fue el mejor en este segundo encuentro.

En el tercer y definitivo partido, Extremadura y Villafranca empataron a uno. Marcó primero Frodo, de cabeza, tras una gran jugada de Samu Hurtado y un centro medido de Barace que Frodo remachó para dentro. Perdonó Callejón y al final, Kiba, en un libre directo envenenado, marcó el empate. En la tanda de penaltis, Juanfran Ortiz estuvo colosal atajando dos penas máximas y dando el trofeo a los suyos. Así se cierra la pretemporada para los tres equipos antes de debutar el próximo fin de semana en liga.