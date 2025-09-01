Triatlón | Campeonato de Europa
Miriam Casillas abandona en el Europeo de Estambul tras sufrir una bajada de tensión
La pacense, líder del equipo español, tuvo que retirarse mediada la carrera a pie después de un inicio marcado por dolores menstruales
Redacción
Miriam Casillas no pudo completar el Campeonato de Europa disputado este sábado en Estambul. La triatleta pacense, que llegaba como referente de la selección española, se vio obligada a abandonar en la carrera a pie tras sufrir mareos provocados por una fuerte bajada de tensión.
La deportista del Triatlón Ferrol confesó que no había podido rendir al cien por cien desde la salida, lastrada por fuertes dolores menstruales, un problema que en ocasiones le afecta en los días previos a la regla. Aun así, mostró carácter al tomar la iniciativa en el segmento de ciclismo, donde llegó a liderar una escapada en busca del grupo de cabeza.
La pacense resistió hasta la última vuelta en bici, momento en el que fue absorbida por el segundo pelotón ante la falta de colaboración en la persecución. Pese al esfuerzo, consiguió llegar a la segunda transición cerca del top-30, pero en el inicio de la carrera a pie los problemas físicos se agudizaron. En pleno ecuador de la primera vuelta, los mareos la obligaron a detenerse y abandonar la prueba, siendo atendida inmediatamente por los servicios médicos.
Lejos de venirse abajo, Casillas ya centra su mirada en el próximo reto. El 14 de septiembre competirá en las Series Mundiales de Karlovy Vary, donde buscará recuperar las sensaciones positivas que había mostrado en las semanas anteriores y dejar atrás el mal trago vivido en Turquía.
- Badajoz despide agosto con ocio y cultura: esta es la agenda del fin de semana
- El Ayuntamiento de Badajoz saca a concurso la venta de la Casa de las Aguas por 1,8 millones de euros
- FOTOGALERÍA | El último adiós de Badajoz a Antonio Masa Godoy
- Amigos de Badajoz sobre el derrumbe de la muralla de la alcazaba: 'Hay que buscar el origen de las humedades y ponerle remedio
- Abandonados
- Una alumna de un curso municipal de albañilería en Badajoz denuncia comentarios machistas, racistas y homófobos
- Fundación CB iniciará a finales de 2025 la construcción de apartamentos para jóvenes y personas con discapacidad en la calle San Juan
- Los vecinos se organizan de nuevo: Desbrozan la maleza en el Cerro de Reyes de Badajoz