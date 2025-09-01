La Tercera más explosiva echa a rodar

117 días han pasado desde que la Tercera Federación extremeña bajara la persiana en fase regular. A eso le siguieron los ‘play off’ de ascenso, pero desde entonces, la inmensa mayoría de los equipos han esperado pacientemente para que llegara de nuevo el momento de volver a competir. Ese momento ha llegado, esta semana la categoría vuelve a ponerse en marcha y lo hace con innumerables alicientes. Desde equipos recién descendidos como el Don Benito que buscarán regresar a Segunda Federación por la vía rápida pasando por el favoritísimo Badajoz, que intentará salir del pozo de una vez por todas, o los eternos candidatos a todo como Azuaga o Llerenense y un ilusionante Jaraíz.

Este fin de semana, con la disputa de la primera jornada de liga, arranca una carrera de fondo de 34 jornadas que decidirán qué equipo o equipos suben de categoría, quiénes se quedan a las puertas de hacerlo y quiénes serán los que desciendan.

Badajoz, el gran favorito

En la parte alta de la clasificación, el Badajoz de Juan Marrero es a todas luces el gran favorito para conseguir el ascenso directo. Por presupuesto, ciudad y plantilla, así debería ser. El conjunto blanquinegro, aunque sumido en interminables líos extradeportivos, sigue siendo el gran rival a batir y hará del Nuevo Vivero su principal fortaleza. Eso sí, siempre y cuando los resultados le acompañen. En cualquier caso, con Juan Marrero en el banquillo la competitividad está asegurada, pero está por ver si eso será suficiente.

De cerca le seguirá un Don Benito que ha apostado fuerte esta temporada y que quiere volver a ser campeón en Tercera como ya hicieran precisamente con Marrero hace dos temporadas. Ahora, con José Carlos Prieto ‘Canica’, el conjunto rojiblanco ha apostado por un buen número de jugadores experimentados en la Tercera extremeña para conseguir el objetivo del ascenso.

Los jugadores del Moralo celebran la Copa Federación. / Javier Mendoza (Federación Extremeña)

Los tapados

También estarán en esa terna de candidatos a soñar con el ascenso equipos como el Azuaga o Jaraíz, que el pasado año cuajaron un gran curso. Otros como Moralo o Diocesano están llamados a meterse en la pelea. En el caso de los de Navalmoral de la Mata, ya han demostrado con la Copa Federación que buscan dar un paso adelante este año y volver a a ser uno de los equipos fuertes de la categoría en el día a día.

En un escalón inferior parece que estarán Llerenense y Villanovense. En el caso de los serones, asfixiados por la situación financiera, ha reducido de manera drástica su capacidad de inversión en fichajes y ha confeccionado una plantilla que les permita soñar con la disputa de la fase de ascenso de la mano del experimentado Richi Tapia. Ese es el objetivo en Villanueva de la Serena, el mismo que en Llerena tras la marcha de Juan García y el fichaje frustrado de Miguel Ángel Ávila para el banquillo.

Y en esa pelea por la zona ‘caliente’ de la clasificación también estarán a buen seguro otros equipos como el Villafranca, siempre competitivo, o Montijo y Jerez. Pero el Santa Amalia de Carlos Pizarro o el Calamonte del debutante Cubi también quieren ‘olvidarse’ de los puestos bajos y engancharse al tren de cabeza.

Jugadores del Don Benito, antes de un partido de pretemporada. / CD Don Benito

Ojo los novatos

Y especial mención se merecen también los recién ascendidos. Cabeza del Buey, Gévora y Montehermoso tienen claro que su principal objetivo es conseguir la permanencia, pero prometen dar de qué hablar a lo largo de la temporada. En el caso del conjunto de La Serena, recién ascendido, participa por primera vez en la categoría en todo su historia. Todo ello en una primera jornada para la que hay preparados varios partidos interesantes, como por ejemplo el debut del Badajoz en casa ante el Azuaga o la visita del Don Benito al Montijo para abrir una temporada en nuestro fútbol que promete ser totalmente apasionante.