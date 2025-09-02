El Coria vuelve a ponerse alto el listón

El Coria inicia este domingo una nueva temporada en Segunda Federación con el difícil reto de superarse a sí mismo, que ya es complicado. La séptima plaza lograda el pasado año, que le ha servido como pasarela a la Copa Federación, dejó una impactante satisfacción en el club celeste que está viendo como su entidad está asentándose en una categoría hace años impensable para ellos.

Y eso que el Coria tiene que reinventarse año tras año. Este verano, 15 incorporaciones para reconfigurar un equipo que volverá a tener a Rai Rosa Nieto a los mandos de las operaciones. Con el entrenador extremeño, el Coria asegura competitividad y calma en los momentos complicados, que siempre llegan en este tipo de categorías.

No puede haber un objetivo más real que la permanencia para un Coria en Segunda Federación, aunque después de lo del pasado año, soñar es gratis. Y, por supuesto, está permitido. «Estoy muy contento con el trabajo en verano de los chavales y con todas las ideas que hemos ido automatizando. Está claro que tenemos que corregir errores, pero también hemos hecho muchas cosas bien», decía Rai al término del último partido de pretemporada con victoria ante el Ávila, en el municipal de La Isla, el que debe seguir siendo el gran fortín de los celestes para cimentar la salvación.

El Coria sólo ha podido renovar a seis futbolistas, aunque entre ellos hay jugadores muy importantes como Juan Chavalés, Adri Mercadal o Sergio Gómez. De las nuevas incorporaciones, hay jugadores muy a tener en cuenta como Adri Pérez, que llega del Cacereño y ya ha mostrado su faceta goleadora este verano; Iván Ramós, un jugador muy interesante que ha venido del Melilla; o Alex Jaraíz, de la cantera del Mallorca. Entre otros.

Todos los grupos son completos, aunque a priori, este grupo pudiera parecer sobre el papel el más asequible de todos en Segunda Federación. La incógnita de los filiales es lo que falta por evaluar. Y es que este año en el grupo V hay hasta cinco equipos filiales: Las Palmas Atlético, Tenerife B, Getafe B, Rayo Vallecano B, Real Madrid C y Elche Ilicitano. Ojo porque algunos de ellos como Tenerife B o Getafe B ya dieron un gran rendimiento el año pasado.

Entre los grandes favoritos destacan dos nombres: el Rayo Majadahonda, que ha confeccionado un equipo para intentar retornar a la Primera Federación; y el Sanse, que ya se gastó bastante dinero el pasado año, pero naufragó en la primera vuelta. El Orihuela también aparece en las quinielas para estar arriba.

Hay otros nombres potentes del grupo pero que van lastrados por los problemas económicos como son el Fuenlabrada o el Intercity, que van a depender mucho de cómo inicien la temporada oficial.

El Coria está llamado a estar en la parte media de la tabla, con ese cosquilleo que da una categoría como la Segunda Federación donde los cinco por arriba y los seis por abajo, 11 de 18 equipos, terminan jugándose algo después de la liga regular. Por lo que siempre está todo abierto.

La afición del Coria ha vuelto a responder en la campaña de abonados y será otro factor importante para el club celeste, un equipo que ya sabe lo que es sonar en el mapa nacional.