La Premier se frustra para Javi Galán y seguirá en el Atleti

Javi Galán continuará vistiendo de rojiblanco. El lateral izquierdo pacense estuvo muy cerca de abandonar el Atlético de Madrid en el último día de mercado para recalar en el Nottingham Forest, pero la operación terminó cayéndose cuando todo parecía cerrado.

Pasadas las siete de la tarde de este lunes, el reputado periodista Fabrizio Romano informó de que el club inglés había alcanzado un acuerdo con el Atlético para incorporar al futbolista pacense. El pacto satisfacía a todas las partes y Galán ya se preparaba para dar el salto a la Premier League. Sin embargo, poco después el propio Romano actualizaba la situación y aseguraba que los documentos necesarios no llegaron a tiempo antes del cierre del mercado británico, fijado a las 20.00 horas peninsulares.

El desenlace generó sorpresa, ya que el Forest sí tuvo margen para cerrar la llegada de Oleksandr Zinchenko, ex del Manchester City y Arsenal, un jugador capaz de desenvolverse como lateral izquierdo y con mayor experiencia internacional. Esa decisión dejó claro que el problema no fue administrativo, sino deportivo, ya que el club inglés prefirió apostar por un perfil con recorrido europeo y galones en la Premier, dejando al pacense sin alternativas.

Este giro de los acontecimientos abre un escenario incierto para Galán. La llegada de Ruggeri y la posibilidad de que Hancko ocupe el carril zurdo, como probó Simeone en la última jornada, lo relegan a ser el tercer lateral de la plantilla. No es una situación nueva para él, pues el pasado verano también estuvo cerca de salir, aunque finalmente permaneció y logró ganarse un lugar en los planes del técnico argentino. Ahora, la realidad parece más complicada, ya que en las tres primeras jornadas apenas ha disputado 16 minutos, una cifra que refleja su escasa participación.

Con todo, el pacense tendrá hasta diciembre para intentar convencer a Simeone y recuperar protagonismo o, en caso contrario, buscar en el mercado invernal un destino que le ofrezca la continuidad que no encuentra en el Metropolitano.