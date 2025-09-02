Tenis
Así te hemos contado el Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka de cuartos de final del US Open
El murciano se enfrentará al ganador del duelo entre Djokovic y Fritz
EP
El español Carlos Alcaraz derrotó este martes al checo Jiri Lehecka por 6-4, 6-2 y 6-4 en cuartos de final del Abierto de Estados Unidos y regresó, dos años después, a unas semifinales en Nueva York.
Alcaraz se medirá al ganador del duelo entre el serbio Novak Djokovic, que persigue agrandar su leyenda con su título 25 de 'Grand Slam', y el estadounidense Taylor Fritz (4 del mundo).
.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Ayuntamiento de Badajoz saca a concurso la venta de la Casa de las Aguas por 1,8 millones de euros
- Retiran una multa a un vecino de Badajoz que fue sancionado por portar medicamentos
- FOTOGALERÍA | El último adiós de Badajoz a Antonio Masa Godoy
- El arte del gelato italiano conquista Badajoz
- Atropellada una mujer de 43 años en un paso de peatones en Badajoz
- Amigos de Badajoz sobre el derrumbe de la muralla de la alcazaba: 'Hay que buscar el origen de las humedades y ponerle remedio
- Conato de incendio en bus urbano de Badajoz en el cruce de Fernando Calzadilla con la ‘autopista’
- Abandonados