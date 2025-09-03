Álvaro Martín, reconocido con el Premio Extremadura del Deporte

El atleta llerenense Álvaro Martín Uriol, campeón olímpico en París, ha sido reconocido con el Premio Extremadura del Deporte en su edición de 2024, el máximo galardón deportivo de la región, por su larga trayectoria de éxitos.

Además, la palista emeritense Estefanía Fernández y el nadador de Hervás César Castro han obtenido los premios a Mejor Deportista Absoluto 2024 en categoría femenina y masculina, respectivamente, según ha informado la Junta este miércoles.

Todos estos galardones, entre otros, se entregarán en una gala el 6 de octubre en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida.

Oro en el relevo mixto de maratón y bronce en los 20 kilómetros marcha en los Juegos Olímpicos de París 2024, Álvaro Martín ha sido también campeón del mundo absoluto en 20 y 35 kilómetros marcha y doble campeón de Europa absoluto. Además, acumula 9 récords de España y más de 30 títulos nacionales.

Todos los galardones

Por su parte, Estefanía Fernández se proclamó campeona de España en K1 5.000 m, maratón short race K1 y en varias pruebas de la Copa de España Sprint, además logró la plata en la Copa del Mundo Sprint Olímpico K1 5.000 m y un sexto puesto en los Juegos Olímpicos de París en K4 500 m.

Asimismo, César Castro cuenta en su haber con 10 récords de España absolutos, 23 oros en campeonatos de España y participaciones en 4 europeos, 4 mundiales y los Juegos Olímpicos de París 2024.

Los Premios Extremeños del Deporte buscan reconocer la labor deportiva de personas, organismos, instituciones públicas y entidades privadas que hayan contribuido "de forma notoria" a "engrandecer y ampliar la práctica deportiva de Extremadura" y por ello, además, contempla una asignación económica para diversas categorías, ha expuesto el Ejecutivo regional.

En la modalidad de Mejor Deportista Promesa Masculino 2024 el reconocimiento ha recaído en el escalador torniego Lucas Pérez Nieto, tras proclamarse campeón del mundo sub-18 de escalada en hielo y subcampeón continental en la Open Youth Cup sub-18.

Por otra parte, en la categoría Mejor Deportista Promesa femenina, ha sido galardonada la karateca almendralejense Paola García Lozano, campeona de Europa y de España en kata sub-21, y plata en el Mundial sub-21.

En la categoría de Mejor Entrenador, se reconocerá la labor en atletismo de José Antonio Fuentes Gallego, que ha tenido a su cargo a Javier Cienfuegos o Minerva Martín, entre otros.

El juez de kárate Gregorio García Ramos, en la categoría Mejor Árbitro; el VIII Torneo Internacional Femenino "Ciudad de Don Benito", Mejor Evento Deportivo; y el club emeritense de piragüismo CP Iuxtanam, Mejor Entidad Deportiva, son otros de los premiados de 2024.

Mención especial

El jurado ha decidido otorgar por unanimidad una mención especial a la árbitra pacense Guadalupe Porras Ayuso, primera mujer española en una Copa de Europa y en la Champions League femenina y masculina, además de la primera asistente en Primera División.

Por último, el Ayuntamiento de Cáceres y el Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera han sido galardonados con el Premio a la Mejor Entidad Local por su apoyo continuado a deportistas y clubs locales de distintas especialidades.

El jurado de estos premios ha estado presidido este miércoles por el director general de Jóvenes y Deportes, Santiago Amaro, junto a representantes del Consejo Regional de Deportes, miembros de la prensa deportiva regional y técnicos de la Administración regional.