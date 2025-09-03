Las protestas contra Israel obligan a La Vuelta a cancelar el final de la etapa en Bilbao

Las protestas contra Israel y en favor de Palestina han obligado a La Vuelta a cancelar el final de la etapa en la Gran Vía de Bilbao. No se designará un ganador de la etapa de hoy y los tiempos para la general se han tomado a tres kilómetros de meta, dado que la Ertzaintza no ha podido garantizar la seguridad del pelotón.

Los manifestantes ya intentaron detener la carrera en el primer paso por la línea de meta y han conseguido frenar la llegada de la caravana publicitaria, impidiendo que se desarrollara el final de etapa con normalidad. No se han otorgado puntos del maillot de la regularidad, aunque sí los de los pasos por los diferentes puertos de montaña, en una decisión que la organización tomó a escasos minutos del desenlace de la etapa.

La Vuelta viene marcada desde el inicio por las protestar en favor de Palestina y en contra de Israel, cuyo gobierno patrocina uno de los equipos que corre la carrera. El día anterior, en Navarra, dos manifestantes ya intentaron frenar el pelotón de manera temeraria, provocando la caída de varios corredores.

Antes del comienzo de la etapa, y en previsión de que las manifestaciones pudieran amenazar su seguridad, corredores y equipos han debatido sobre la conveniencia de que el equipo Israel continúe en carrera.