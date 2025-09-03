El Sport prepara su desembarco en Segunda Federación

Solo tres días restan para el inicio de una ilusionante temporada en el seno del Sport Extremadura. Tras consumar su ascenso a Segunda Federación Femenina a finales de la pasada campaña, el conjunto verdinegro afronta este sábado a las 19.30 en El Vivero su debut en la categoría ante el Pozuelo de Alarcón.

Las futbolistas que dirige Juan Carlos Antúnez completaron una campaña 2024/25 sobresaliente. Con una ventaja de diez puntos sobre el segundo clasificado, 27 victorias de 30 posibles y un conteo goleador favorable de 106 goles, las pacenses arrasaron y lograron el tan ansiado ascenso por el que llevaban peleando varias temporadas.

Una vez conseguido, la dirección del Sport no tardó en ponerse manos a la obra para perfilar un proyecto que pudiera competir con garantías en la tercera máxima categoría del fútbol femenino nacional. La primera decisión que se tomó fue la de apuntalar el bloque, renovando a las jugadoras más importantes de la pasada temporada. De este modo, la capitana Espe Cuello, Daiysy Barreriro, Ana Herrera, Elena González, Anlly, la meta Vicky Hernando, Carmen Pérez y Karen Vénica ampliaron su compromiso como verdinegras.

Antes de dar paso al capítulo de llegadas, la dirección deportiva del Sport comunicó las salidas de Maialen, de Win, Stefane, Saray Vela, Morrell, Eva Becerra, Lucía Atencia y Aroa Barreriro.

Con las renovaciones y las salidas confirmadas, llegaron los fichajes. Valeria Tena del Getafe, la portera Arrate Juste del Tenerife, Mireia Hinojal del Orientación Marítima, Saioa Martínez del Padrejón, Amanda Chaves del Atlético Villalonga, Eda Ozbay del GölbasiSpor turco, Claudia Sánchez y Alba Zafra del Atlético de Madrid B, Felicité Hamidouche del Málaga, Fátima López del Betis B, Ivet Muria del Reus y Marta Revuelta de la cantera del Real Madrid han sido las incorporaciones realizadas por el conjunto pacense.

Con la plantilla compuesta, llegó el turno de los encuentros de preparación. Tras un choque inicial ante el Juvenil Masculino del Sport, las futbolistas de Juan Carlos Antúnez se enfrentaron al equipo Cadete Masculino del Flecha Negra. Posteriormente, las verdinegras iba a desplazarse hasta Setúbal para afrontar una nueva cita de preparación, esta vez ante el Racing Power de la liga femenina portuguesa. Para finalizar el mes de agosto, el Sport se desplazó hasta la capital para afrontar un doble duelo. El primero de ellos fue ante el Pozuelo de Alarcón, mientras que el segundo las enfrentó al Atlético de Madrid B. El siguiente partido iba a suponer un título. Las verdinegras se desplazaban hasta Salamanca para disputar la cuarta edición del Torneo Ciudad de Salamanca, donde se impusieron al conjunto local por 0-3.

Desde ese momento, el Sport Extremadura ha estado inmerso en una exigente preparación que ha estado compuesta en muchas ocasiones por sesiones de campo en horario matinal y de gimnasio en horario vespertino. Todo ello para llegar en las mejores circunstancias a un inicio de temporada que promete ser ilusionante.