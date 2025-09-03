El Vítaly La Mar BCB vuelve al trabajo en el pabellón de Las Palmeras

Tras un productivo verano en lo que a fichajes respecta, el Vítaly La Mar BCBadajoz ha regresado al trabajo. La entidad pacense completó su primer entrenamiento de pretemporada en la mañana de este martes con una sesión marcada por las caras nuevas que ha servido para dar el pistoletazo de salida a la temporada 2025/26.

Con la única ausencia del estadounidense Jake Wojcik, que se incorporará a la dinámica en los próximos días, la plantilla se puso a las órdenes de Pablo Cuevas y de Jorge Liaño, que fue el encargado de dirigir la preparación física del equipo. La sesión consistió en presentaciones oficiales del cuerpo técnico, evaluaciones físicas y ejercicios de adaptación al trabajo.

El equipo continuará entrenando en el pabellón de Las Palmeras mientras concluyen la sobras que se están produciendo en La Granadilla. Según avanza el club, su reapertura está prevista para inicios de octubre.

Pretemporada y campaña de abonos

La Copa Extremadura será el primer enfrentamiento que afrontará el BCB en su preparación de cara al debut liguero. A mediados de septiembre, el cuadro pacense se medirá a un rival de Tercera FEB perteneciente a la provincia de Badajoz (CBA o Mérida), mientras que el inicio oficial tendrá lugar el próximo 4 de octubre, fecha en la que recibirán en casa al Sagrado Cáceres.

Por otro lado, la entidad pacense reanudó la venta de abonos simpatizantes con dos puntos de ventas. Se mantiene la taquilla de La Granadilla con horario de mañana y tarde de lunes a viernes de 10:30 a 13:30 y de 18:30 a 20:30 y se amplía otro punto de venta en el centro de la ciudad en la puerta de El Corte Inglés (Calle E. Segura Otaño) de lunes a sábado de 11:00 a 13:30.