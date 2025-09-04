El Don Benito promete dar mucha guerra

En el Don Benito cuentan ya las horas para ver el debut del equipo rojiblanco esta temporada en Tercera. Tras una larga pretemporada con numerosos amistosos y resultados prometedores, el equipo que esta temporada dirigirá José Carlos Prieto ‘Canica’ se ha presentado en sociedad ante la afición y lo ha hecho para prometer mucha guerra esta temporada. Con el capitán Lolo Pavón a la cabeza, único jugador que permanece de la temporada pasada en la plantilla, los jugadores aseguraron que el principal objetivo del equipo no es otro que el del ascenso a Segunda Federación.

Fichajes como Higor Rocha, Pedro Toro, César Llera, Moussa o Copete son solo algunas de las caras nuevas que la afición ya pudo ver de cerca antes del debut de este próximo domingo ante el Montijo en el Emilio Macarro.

Pero también conocieron de cerca las impresiones del nuevo director deportivo de la entidad, Jorge Mendoza, encargado de confeccionar una plantilla que tiene como principal objetivo lograr el ascenso de categoría, ya sea por la vía rápida a través del campeonato de Tercera Federación, o disputando el ‘play off’ de ascenso.

En el Don Benito son conscientes de que la exigencia será máxima y que la competencia por lograr el título de liga será mucho mayor y más complicada que hace dos temporadas con Juan Marrero en el banquillo, pero el cuadro deportivista ya ha echado a rodar.