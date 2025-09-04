Ciclismo
La etapa 12 de la Vuelta a España, en directo: Laredo - Los Corrales de Buelna
El punto más destacado de los 114,9 kilómetros es el Puero de Alisas, un clásico de la orografía de la tierra
Redacción
La Collada de Brenes, un Primera de 7 kilómetros de ascensión al 8 por ciento de desnivel, augura una buena etapa de la Vuelta a España este jueves, la duodécima, por tierras de Cantabria por encontrarse a 23 km de la meta en Los Corrales de Buelna.
Un recorrido de 114,9 con salida en Laredo que comienza a animar el Puero de Alisas, un clásico de la orografía de la tierra considerado de Segunda con 8,6 km de subida al 5,8 por ciento, situado en el km 41,4.
Por lo demás, trayecto casi llano con un par de repechos que no puntúan entre los dos altos de un recorrido quizás más aprovechable para los aventureros que para los primeros de la general.
