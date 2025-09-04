El Fernando Robina acoge el debut en Tercera del Gévora

El Gévora comienza a escribir este domingo el primer capítulo de su historia en Tercera Federación. Los verdinegros debutarán en la categoría con un desplazamiento exigente hasta el Fernando Robina, donde se medirán al Llerenense a partir de las 18.30. Un estreno especial con el que el conjunto pedáneo iniciará su nueva andadura en la competición.

El sueño de la entidad pedánea de dejar atrás la Primera Extremeña se hizo realidad durante el pasado mes de mayo, momento en el que el conjunto que dirige Martín Fernández consumaba su tan ansiado ascenso a la quinta categoría del fútbol nacional. No fue el único éxito logrado por el Gévora. Además del ascenso, los verdinegros ganaron la liga tras finalizar en primera posición en el Grupo 2 de Primera Extremeña y se hicieron con la Copa Extremadura, sellando un triplete histórico para la pedanía pacense.

Una vez cumplidos los objetivos, tocaba ponerse manos a la obra para confeccionar una plantilla de garantías que pudiera competir en Tercera. Los verdinegros se han reforzado con nombres muy interesantes como Ginés, Liberal, Fran Santos o Josito, todos ellos con dilatada experiencia en la categoría. Además, Martín Fernández ha conseguido que jugadores muy relevantes en su esquema como Javi Casero, Isma y Álvaro Perera, Fran Fernández o Adri Maya continúen vistiendo la elástica del Gévora.

En lo que a la pretemporada respecta, los verdinegros se han impuesto a Villar del Rey, Obandina, Pueblonuevo en cuartos de final de Copa Federación, Alburquerque y Sanvicenteño, sufriendo la única derrota del verano ante el Moralo en las semifinales de la Copa Federación.

Una de las últimas novedades en el plantel verdinegro ha tenido que ver con la salida de Juanma Hormigo. El defensor, que se incorporó a la disciplina pedánea durante este mercado de verano, ha tenido que abandonar el equipo por motivos laborales, dejando una ficha sénior libre que podría ocuparse con una nueva incorporación.

Debut en un fortín llamado Fernando Robina

El debut del Gévora en Tercera Federación no será nada sencillo. El calendario ha querido que la primera experiencia para los de Martín Fernández en la categoría sea en el siempre complicado Fernando Robina de Llerena.

En la Campiña Sur aguarda un Llerenense que ha vivido un verano de lo más agitado. Tras quedarse a un paso del ansiado ascenso, el club decidió dar un giro a su proyecto de cara a la nueva temporada. Jorge Mendoza y Juan García dejaron sus cargos como director deportivo y entrenador, respectivamente, lo que abrió la puerta a la llegada de Javier Cidoncha a la dirección deportiva y de Miguel Ángel Ávila al banquillo.

Sin embargo, la experiencia de ambos en el Robina resultó más breve de lo esperado. Las desavenencias con la directiva precipitaron su salida prematura y obligaron al club a buscar una nueva solución. Finalmente, el banquillo fue asumido por José María Cidoncha, que se convirtió en el encargado de liderar al equipo en esta nueva etapa.