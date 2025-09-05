Cisqui: “Es la hora de la verdad y hay que salir a por tres puntos”

El Extremadura debuta este fin de semana en liga frente al Atlético Malagueño en Segunda Federación. Su entrenador, Cisqui, dirigirá su primer partido oficial en la categoría con los azulgranas, un estreno que asume con ilusión y responsabilidad tras varias semanas de trabajo de preparación. “Deseando, porque la salsa del fútbol está en la competición. Si no hubiera competición, no existiría la masa social que mueve este deporte”, afirmó en la rueda de prensa previa al aprtido.

El entrenador almendralejense destacó que el equipo llega con buenas sensaciones al inicio de curso después de una exigente pretemporada. “Estamos muy contentos, llenos de energía, con las ideas claras de lo que queremos hacer en ataque y en defensa”, señaló, aunque matizó que aún queda un entrenamiento por delante y no se descartan imprevistos de última hora.

En cuanto al estado de la plantilla, Cisqui confirmó la recuperación de jugadores como Tala, Usama y Carlos Cordero, que se han entrenado con normalidad, mientras que Luis Nicolás y Miguel Núñez continúan en el apartado de bajas y se pierden el debut.

Más allá del análisis táctico, Cisqui quiso lanzar un mensaje directo a la afición azulgrana. “Estamos trabajando para no defraudarles, para ser un equipo ambicioso, competitivo, que busque siempre ganar. Sabemos que cada partido hay tres puntos en juego y nuestra mentalidad será ir sumando cada semana”.

El entrenador recordó que la categoría exigirá paciencia y realismo: “La competición pondrá a cada uno en su sitio. Ahora no es momento de hacer predicciones, sino de ir paso a paso, partido a partido”.

Sobre el estilo de juego, dejó claro que el equilibrio será clave. “Un equipo que solo ataque tendrá problemas. Habrá momentos en los que no tengamos la pelota, y ahí debemos sentirnos cómodos defendiendo. El sacrificio de todos, del 1 al 11, será fundamental para mantener la portería a cero y crecer desde ahí”.

Con una plantilla que combina juventud y veteranía, Cisqui se mostró satisfecho con la competitividad interna: “Eso fortalece al grupo”. Y concluyó apelando a la unidad de todos: “Si club, jugadores y afición remamos en la misma dirección, el Extremadura será más fuerte. Debemos de ser una familia”.