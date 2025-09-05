En Asturias
Detenidas 12 personas por cortar el paso de la Vuelta al inicio del Angliru en una protesta propalestina
Los manifestantes irrumpieron en la carretera cortándola mediante la colocación de una pancarta que era sostenida por seis de ellos, mientras que el resto se encadenaban entre sí
EFE
La Guardia Civil ha detenido este viernes a doce personas por un delito de desordenes públicos por detener la marcha de los ciclistas al inicio de la subida al Angliru durante la decimotercera etapa de la Vuelta.
Según ha informado el Instituto Armado, en torno a las 16:20 horas, dos ciclistas que iban escapados del pelotón e iniciaban la subida se vieron sorprendidos por un grupo de doce personas que, de forma súbita, irrumpieron en la carretera cortándola mediante la colocación de una pancarta que era sostenida por seis de ellos, mientras que el resto se encadenaban entre sí.
Esto obligó a que los dos corredores tuvieran que detener su marcha durante medio minuto, si bien la carrera continuó de inmediato debido a la rápida actuación de los componentes de la Guardia Civil de Tráfico y del Grupo Rural de Seguridad que conforman la Unidad de Movilidad y Seguridad Vial que acompaña a la Vuelta.
- El arte del gelato italiano conquista Badajoz
- Un centenar de vecinos de Cerro Gordo en Badajoz sufre problemas con el agua
- Retiran una multa a un vecino de Badajoz que fue sancionado por portar medicamentos
- La resistencia del comercio del Casco Antiguo de Badajoz: 'La especialización ha sido clave para subsistir
- El mercado de Almossassa no llegará a las plazas de San José ni de Santa María en Badajoz
- Anuladas las elecciones de la asociación de Costaleros y Capataces San José de Badajoz por un posible defecto de forma
- Conato de incendio en un bus urbano de Badajoz en el cruce de Fernando Calzadilla con la ‘autopista’
- La Virgen de la Soledad procesionará hasta la catedral de Badajoz esta noche para su novena