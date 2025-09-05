Ciclismo
La etapa 13 de la Vuelta a España, en directo: Cabezón de la Sal - L'Angliru
El primero de los dos grandes puertos de esta edición es uno de los puntos marcados en rojo en el programa de la ronda española
Redacción
La Vuelta a España 2025 llega a L'Angliru, su primera cita clave, el primero de los dos grandes puertos de esta edición y el que tiene que seleccionar al grupo que desgranará la Bola del Mundo en la penúltima etapa.
Con salida en Cantabria, en Cabezón de la Sal, la etapa de este viernes, la decimotercera, es la primera de las dos etapas del fin de semana por tierras asturianas con final en un puerto duro. La segunda, el sábado, terminará en La Farrapona (1ª; 17 km al 6 por ciento).
Considerado por muchos el puerto más duro del mundo, de los que más seguro, L'Angliru (Especial) es una pared de 12,4 km al 10 por ciento de desnivel medio con 7 km finales tremendos con tramos al 14, 15, 16, 18, 20 y hasta el 23 por ciento de la pavorosa Cueña les Cabres, a 3 km de meta.
- El arte del gelato italiano conquista Badajoz
- Un centenar de vecinos de Cerro Gordo en Badajoz sufre problemas con el agua
- Retiran una multa a un vecino de Badajoz que fue sancionado por portar medicamentos
- La resistencia del comercio del Casco Antiguo de Badajoz: 'La especialización ha sido clave para subsistir
- El mercado de Almossassa no llegará a las plazas de San José ni de Santa María en Badajoz
- Anuladas las elecciones de la asociación de Costaleros y Capataces San José de Badajoz por un posible defecto de forma
- Conato de incendio en un bus urbano de Badajoz en el cruce de Fernando Calzadilla con la ‘autopista’
- La Policía Nacional interviene en una pelea entre cuatro personas en San Roque