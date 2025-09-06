Máxima expectación para el debut del Extremadura

El Extremadura vuelve a estrenar zapatos esta tarde en el Francisco de la Hera. Los de Segunda Federación. Cada verano, por estas fechas, repite estreno. Hoy, a las 19.00 horas, su debut es ante el Atlético Malagueño, un filial que también es un recién ascendido a Segunda Federación y que, como el Extremadura, también ha mantenido un bloque importante de jugadores de la pasada temporada para este año. El pronóstico es incierto, pero la expectación en torno a la afición azulgrana es máxima para el debut.

El Francisco de la Hera se engalana para acoger su primera gran tarde de fútbol. Lleva más de cuatro meses sin un partido oficial: desde finales de abril. El Extemadura certificó muy pronto el ascenso y el verano se ha hecho eterno. Eso sí, el estadio se ha pintado al completo y, por dentro, hay muchos nuevos detalles para la afición.

En lo deportivo, también hay ganas. Así lo ha transmitido el capitán azulgrana, José Antonio Pardo, en la previa del encuentro. «Después de una larga pretemporada, llega la competición con muchas ganas, mucha ilusión y hambre de que empiece ya», expresó el defensor.

Pardo aseguró que el equipo está deseoso de demostrar desde el primer día que será «un hueso duro de roer» pese a ser nuevo en la categoría.

El capitán destacó la importancia de afrontar el debut con cabeza: «En los primeros partidos de Liga, el que menos falla es el que se lleva el partido. Luego la competición te va asentando y salen más cosas, pero al principio se trata de ser prácticos y sumar los tres puntos».

Para el primer encuentro, Cisqui no podrá contar ni con Miguel Núñez ni con Luis Nicolás, ambos lesionados. Tala, Carlos Cordero y Usama se han recuperado. No es de extrañar que Zarfino sea ya titular. En cualquier caso, el Extremadura afronta con garantías el envite.