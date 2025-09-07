Alberto Ginés, campeón de la Copa del Mundo de Escalada de Dificultad

El extremeño Alberto Ginés se proclamó este sábado campeón de la Copa del Mundo de Escalada de Dificultad tras cosechar la plata en Koper (Eslovenia). El deportista, oro olímpico en Tokio 2020, fue segundo en la ciudad de Eslovenia, lo que le bastó para ganar la general.

El escalador cacereño de 22 años, que había logrado ser sexto en la ronda de clasificación, mejoró su registró en semifinales para acabar siendo tercero con la misma puntuación que el campeón olímpico en París, Toby Roberts.

Ginés, que llegaba a la sexta y última cita del circuito como líder de la general con 3.680 puntos, fue segundo en la final con un 47+, por delante del 45+ del japonés Yoshida (3.520 puntos), su principal rival en la general, lo que le bastó para proclamarse campeón de la Copa del Mundo.

Pleno de podios

Con su medalla de plata en Koper, el escalador español completó el pleno de podios tras haber cosechado tres bronces (Wujianh, China; Bali, Indonesia; y Innsbruck, Austria) y otras dos platas (Chamonix, Francia; y Alcobendas, España) en las anteriores cinco pruebas del calendario de la IFSC Climbing World Cup.

El título de campeón del Mundo supone un premio a la regularidad de un Alberto Ginés al que se le ha resistido el oro (Sorato Anraku se lo arrebató en Koper), pero cuyo rendimiento constante le ha permitido superar a todos sus rivales.

Tras unos Juegos de París en los que las tres modalidades de escalada se combinaban, en el horizonte de Alberto Ginés se encuentran ahora los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde la modalidad de dificultad -la gran especialidad del español- tendrá medalla propia.