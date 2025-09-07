Ciclismo
Un manifestante propalestino provoca la caída del ciclista Javier Romo en la Vuelta a España
El activista se abalanzó sobre la carretera y cayó antes de alcanzar la calzada, pero el corredor del Movistar se fue al suelo al verse sorprendido por la acción
El ciclista, que se fue corriendo a por al manifestante tras la caída, pudo retomar la marcha posteriormente
EFE
El ciclista español Javier Romo (Movistar) sufrió una caída después de que un manifestante propalestino tratara de cruzarse sin éxito al paso de los corredores que protagonizan la escapada del día.
A 56 km de meta, el manifestante apareció desde la cuneta bandera palestina en mano trató de entrar en la carretera, pero tropezó sin lograr su objetivo. En medio de la confusión, Romo miró para atrás y sufrió la caída.
El corredor del Movistar se levantó y tras localizar la posición del manifestante fue por él corriendo sin que se produjeran mayores incidentes, y pudo posteriormente continuar su marcha.
A la llegada a la meta, el español Carlos Canal, también corredor del Movistar, desveló que su compañero tiene "un golpe muy fuerte" y "está bastante dolorido".
"Ha sido una caída bastante fea", dijo el corredor gallego, quien espera que Romo se "recupere" aprovechando que mañana es el día de descanso porque "es una buena baza" para intentar la primer victoria del equipo español en la carrera.
- La obra de la nueva residencia de mayores de Badajoz arrancará este otoño
- Un centenar de vecinos de Cerro Gordo en Badajoz sufre problemas con el agua
- La Virgen de la Soledad procesionará hasta la catedral de Badajoz esta noche para su novena
- El mercado de Almossassa no llegará a las plazas de San José ni de Santa María en Badajoz
- Cuenta atrás para La Noche en Blanco 2025, así se prepara Badajoz
- La resistencia del comercio del Casco Antiguo de Badajoz: 'La especialización ha sido clave para subsistir
- Anuladas las elecciones de la asociación de Costaleros y Capataces San José de Badajoz por un posible defecto de forma
- Cierra la mítica perfumería de la calle Menacho de Badajoz: '29 años después, me despido