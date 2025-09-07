Motociclismo
Alex Márquez logra su segunda victoria de la temporada en Montmeló
El piloto se ha impuesto por delante de Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25) y del italiano Enea Bastianini (KTM RC 16).
EFE
El español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24) ha logrado su segunda victoria de la temporada al vencer el Gran Premio de Cataluña de MotoGP, que se ha disputado en el circuito Barcelona-Cataluña, por delante de Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25) y del italiano Enea Bastianini (KTM RC 16).
