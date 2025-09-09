Fútbol
Debut con victoria para el almendralejense Ángel Ortiz con la selección española sub21
El jugador extremeño fue titular ante Kosovo y disputó los 90 minutos
El almendralejense Ángel Ortiz, jugador del Real Betis, debutó este martes con la selección española sub-21 en el partido de clasificación para el Europeo de 2027 disputado en Pristina ante Kosovo. Ortiz fue titular y completó los 90 minutos a un gran nivel en un encuentro exigente, donde España se impuso por 1-3, sumando su segunda victoria consecutiva tras el triunfo ante Chipre en Soria. El choque no fue sencillo para los de David Gordo, que se adelantaron pronto con un gol de Joel Roca, pero vieron cómo Hasani empataba para los locales en el minuto 22. Tras el descanso, España aumentó la intensidad y acabó resolviendo gracias a un tanto de Iker Bravo en el 70’ y otro de Adrián Niño en la recta final. La Sub-21 cierra la ventana internacional con seis puntos de seis posibles y con la satisfacción añadida de ver cómo Ángel Ortiz ha dado un paso firme en su estreno como internacional, dejando una actuación que confirma su gran proyección.
