El Gobierno concede a Scariolo la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la concesión de la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo al ya exseleccionador español de baloncesto, Sergio Scariolo. El Gobierno ha querido reconocer la trayectoria del técnico más laureado de la historia de España, una vez que ha terminado su etapa en la Federación Española de Baloncesto para ponerse a los mandos del Real Madrid.

"Este reconocimiento es el broche de oro a una trayectoria impecable, tanto dentro como fuera de la cancha, que ha llevado a nuestro baloncesto a lo más alto del deporte universal, manteniendo ante todo la humanidad, la humildad y el sentimiento de equipo", ha argumentado la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Se trata de la máxima distinción que concede el Gobierno en materia deportiva. En los últimos años, la han recibido deportistas históricos de España como Laia Palau, Pau Gasol o Ricky Rubio, el último en recibirla en enero de 2024.

Ocho medallas con la selección

El Gobierno argumenta que con esta distinción "se reconoce la labor del técnico italiano durante los 15 años en los que ha dirigido la selección española de baloncesto, en una de las etapas más brillantes de su historia, así como su papel en la construcción de un modelo de éxito desde la base hasta la élite". Scariolo se ha despedido de la selección con ocho medallas en su palmarés, entre ellas un oro en un Mundial y cuatro en Eurobasket, siendo el seleccionador más laureado de la historia.

"La 'Familia' no es solo una forma de llamar a la selección; es toda una declaración de intenciones, una forma única de entender el vínculo entre el entrenador y los jugadores, una fórmula de éxito que nos ha dado y nos seguirá dando grandes alegrías en el futuro", ha destacado Alegría, quien ha ponderado "el incalculable legado que deja Scariolo en nuestro baloncesto y en la proyección internacional de España".

Scariolo dejó la selección el pasado jueves, después de perder contra Grecia en la fase de grupos del Eurobasket. El preparador italiano se despidió con el peor resultado de la selección en un campeonato de Europa. Ahora, la FEB debe nombrar un sustituto, un puesto para el que suenan Chus Mateo, Pablo Laso y Xavi Pascual, todos ellos sin equipo.

