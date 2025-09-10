Detenido un aficionado del Oviedo por emitir y escenificar gestos racistas imitando a un mono en el partido contra el Real Madrid

La Policía Nacional ha detenido a un aficionado del Real Oviedo por escenificar gestos y emitir sonidos racistas, simulando a un mono, durante el partido contra el Real Madrid, el primero del equipo azul en la máxima categoría después de 24 años. El hombre está acusado de por delito contra la integridad moral y otro de odio y podría enfrentarse a una pena de hasta tres años de prisión y 650.000 euros de multa.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 24 de agosto de 2025, durante el encuentro de futbol de primera división disputado en el estadio Carlos Tartiere. Tras la celebración del encuentro, la Liga de Fútbol Profesional (LFP) denunció que durante el desarrollo del partido se llevaron a cabo gritos y sonidos racistas contra jugadores madridistas, manifestando además que fueron emitidos posteriormente por un programa deportivo en la televisión y por plataformas de redes sociales, lo que propició que este contenido estuviera al alcance de un público más amplio.

La Brigada Provincial de Información de Oviedo de la Jefatura Superior de Asturias de Policía Nacional, en coordinación con la Comisaría General de Información, inició una investigación policial tendente a la averiguación de los hechos acontecidos, así como a la identificación de los posibles autores. El exhaustivo análisis de las imágenes y vídeos permitió individualizar la acción de un seguidor ubicado en la grada de animación local conocida como Fondo Norte. En el minuto 37, coincidiendo con la celebración por parte del equipo visitante del primer gol, este aficionado realizó repetitivos movimientos subiendo y bajando los brazos de manera visible y exagerada, simulando con sus gestos corporales la imitación de un mono, a la vez que gesticula con su boca sonidos compatibles con la onomatopeya “Uh, uh, uh”.

Las gestiones posteriores lograron identificar sin ningún género de dudas al aficionado, el cual fue detenido por un delito contra la integridad moral y un delito de odio. Tras prestar declaración en sede policial fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 en funciones de guardia de Oviedo. Asimismo, fue propuesto para sanción administrativa por infracción de la Ley 19/07 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, la cual contempla multas de 60.000,01 hasta 650.000 euros para las faltas muy graves, así como la prohibición de acceso a los terrenos de juego.

De la investigación se dio cuenta igualmente a la Fiscalía Delegada para la Tutela Penal para la Igualdad y Contra la Discriminación, quien se encarga de los delitos que tienen una motivación de odio y que, según refiere el Código Penal, podrían llevar aparejada una pena de hasta tres años de prisión.

La Liga de Fútbol Profesional manifiesta un compromiso público con la erradicación de todos aquellos actos violentos, racistas, xenófobos y sexistas que guarden relación directa o indirecta con sus competiciones o con los clubes afiliados que toman parte en las mismas, considerando que este tipo de actos conllevan gravísimos perjuicios para la imagen y reputación de los jugadores que militan en los clubes o sociedades anónimas deportivas afiliadas que la componen, y que participan en sus competiciones.

Por su parte, la Policía Nacional aplica de manera efectiva las diversas instrucciones emitidas por la Secretaría de Estado de Seguridad en las que se despliegan distintas medidas preventivas y de asistencia a las víctimas respecto a los delitos que promueven al odio, a la vez que ha establecido como uno de sus pilares la erradicación de la violencia en el ámbito deportivo y de los delitos que promuevan a la discriminación.