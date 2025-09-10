El Extremadura luce por España con su nuevo autobús

El Extremadura vive una semana de dulce tras su debut victorioso en Segunda Federación. Ese buen momento lo aprovechó el club azulgrana para presentar oficialmente su nuevo autobús personalizado con los colores del equipo y dos preciosas banderas de España y Extremadura que lucirán en sus laterales junto al escudo en grandes dimensiones.

Dicha presentación tuvo lugar en la plaza de Extremadura, a unos metros del estadio Francisco de la Hera, un lugar que siempre es núcleo de los aficionados en la previa de los partidos.

Gran parte de la plantilla y el cuerpo técnico quiso estar presenta en la puesta de largo del nuevo autobús junto a representantes del Ayuntamiento de Almendralejo y grandes patrocinadores del club, que aparecen representados en el autobús.

La empresa Vilaplana será el partnet oficial para los desplazamientos del Extremadura, una firma que ya es habitual verla en equipos como el Mérida, Badajoz o Villanovense. Vicente Vilaplana, que estuvo en Almendralejo acompañado de sus hermanos Manolo y Fernando, mostró su satisfacción e ilusión de poder trabajar de nuevo con el Extremadura, un club al que le tienen una gran simpatía porque en el pasado vivieron momentos únicos, incluso en fútbol profesional.

El acuerdo entre el Extremadura y Vilaplana se extiende para las tres próximas temporadas.

Los jugadores pudieron ver de primera mano el autobús que ya se estrenará el domingo en el primer desplazamiento oficial de la temporada a Jaén, donde juega a las 19.00 horas el Extremadura.

Pepe Reynolds, secretario del Consejo de Administración del Extremadura, repasó el crecimiento vertiginoso del club y recordó que, hace tres años por estas fechas, el Extremadura ni tan siquiera había jugado su primer partido oficial en Segunda Extremeña, algo que pasaría días más tarde para jugar ante el Aceuchal B. Tres años después, el equipo está en Segunda Federación. «Aunque parezca un mero autobús y una representación más, para nosotros es un paso importante en el crecimiento de la entidad», resaltó.

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Almendralejo, Carolina Preciado, felicitó al Extremadura por el diseño del autobús y le deseó muchos éxitos deportivos paseando el nombre de la ciudad por toda España.

Robe, lesionado

No todo son buenas noticias en el Extremadura. En el entrenamiento de este miércoles, Robe Moreno ha sufrido una rotura del codo de su brazo izquierdo en un lance fortuito del entrenamiento, una lesión que podría apartarle en torno a seis semanas de los terrenos de juego. Es una mala noticia para el sevillano que había logrado ser titular en el primer partido de liga.

En cuanto a Miguel Núñez y Luis Nicolás, aunque evolucionan bien de sus lesiones, parece difícil que lleguen a tiempo para Jaén.