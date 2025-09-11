Triatlón | Series Mundiales
Miriam Casillas retoma la competición en Karlovy Vary
La triatleta pacense retoma las pruebas de las Series Mundiales después de una accidentada participación en el Europeo de Estambul
Redacción
La triatleta pacense Miriam Casillas volverá a la competición este domingo en las Series Mundiales de Karlovy Vary. La olímpica, que ocupa actualmente la 40.ª posición del ranking internacional, afrontará una exigente prueba en distancia olímpica con 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de carrera a pie. La salida está fijada para las 10.00 horas.
La cita llega apenas una semana después del duro revés sufrido en Estambul, donde Casillas no pudo completar el Campeonato de Europa. La pacense, que partía como líder de la selección española, se vio obligada a abandonar mediada la carrera a pie tras sufrir mareos provocados por una bajada de tensión.
Ella misma reconoció posteriormente que arrastraba molestias desde el inicio de la competición debido a fuertes dolores menstruales, un problema que en ocasiones le afecta en la previa de la regla. Pese a ello, asumió responsabilidades desde el inicio y llegó a liderar una escapada en el segmento de ciclismo para intentar enlazar con el grupo cabecero. Aguantó hasta la última vuelta, cuando fue alcanzada por el segundo pelotón. En torno al top-30 en la segunda transición, los problemas físicos terminaron obligándola a detenerse y recibir asistencia médica.
Superado el mal trago, Casillas mantiene intacta su ambición y confianza. Karlovy Vary se presenta ahora como la ocasión idónea para resarcirse y recuperar las sensaciones positivas que había mostrado en las semanas previas a su participación en el Europeo.
